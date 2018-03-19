Порошенко вніс до Ради терміновий законопроект

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект "Про валюту", визначивши його як невідкладний.

Відповідна інформація зазначена на сайті Верховної Ради.

Законопроект зареєстровано під номером 8152. Текст документа на сайті українського парламенту поки відсутній.

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Та як відомо, 12 березня Петро Порошенко обіцяв направити до Ради законопроект, схвалений на засіданні Національної ради реформ. Він передбачує скасування валютного контролю для більш як 40% операцій, реєстрацію кредитів від нерезидентів та ліцензування інвестування за кордон.

У НБУ зазначають, що цей законопроект мав би забезпечити якісне регулювання валютного ринку, адже буде скасовано валютні обмеження для бізнесу та буде лібералізовано ринок.