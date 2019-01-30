Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів

Петро Порошенко не став збирати партійний з'їзд, де його одноголосно відправили б в президенти.

Не став він це робити з двох причин. По-перше, з'їзди реально смішно виглядають, бо нікого ж іншого, окрім як лідера там і не висувають, тому й сенсу влаштовувати черговий фарс немає. А по-друге, Петро Порошенко зажадав піти в президенти самовисуванцем, а не від своєї БПП "Солідарності", що має натепер величезний антирейтинг серед українців, то ж саме тому Порошенко від неї й дистанціюється.

Замість партійного з'їзду про своє бажання вдруге переобиратися, Порошенко заявив красиво – під час зібрання на честь Героїв Крут, юнаків-героїв, які поклали життям у спробі захистити Україну від російсько-більшовицької навали 1918 року. Й вийшло не тільки красиво, але й вельми символічно.

Читайте також: Порошенко пояснив, яким він бачить мир із Росією

Особисто мене взагалі здивувало, що Порошенко наважився йти в президенти, адже за рейтингами та соцопитуваннями у нього небагато шансів вдруге посісти найвищу державну посаду. Думав він оголосить щось на кштал: я за посаду не тримаюсь, зробив для країни, що міг, даю дорогу молодим… Але він таки братиме участь у виборчих перегонах. Напевно, має якогось козиря в рукаві і знову переконає українців у безальтернативності кандидатури, як це вже було у 2014 році.

Але що це може бути за козир? Зі звершень на посаді чільника держави, все що можна, вже було використане на попередньому етапі рекламної кампанії – це "Армія! Мова! Віра!". Тому, мені здається, найвірогідніше, що штаб Порошенка не його рейтинг тепер підніматиме, адже просто нічим, а топитиме рейтинг конкурентів – чекаємо на викид компромату. Але якщо такий є, то викинуть його не найближчими тижнями, а десь у середині березня, щоб не дати конкурентам часу відмитися й спростувати закиди.

Що за компромат?

Це можуть бути як реальні "зальоти", так і вигадані, сфабриковані історії. Наведу буквально два приклади. Так, рейтинг Юлії Тимошенко на президентських виборах 2010 року "топили" роздмухуючи історію з вбивством, що його скоїв її соратник по "Батьківщині" Віктор Лозинський (це приклад правдивої страшної історії, що мала місце). Але маємо і приклад фейку – коли тоді ж у 2010 році рейтинг Тимошенко "збивали", роздмухуючи вигадану історію про педофілів з "Батьківщини", трьох народних депутатів з її партії, яких обвинуватили у зґвалтуваннях дітей, що начебто були ними скоєні у таборі "Артек".

Що за історії витягнуть чи вигадають політтехнологи цього разу для компромату – дізнаємося вже буквально за місяць-півтора. Але вже відбулася трансформація передвиборної риторики Порошенка. Ще вчора це була "Армія! Мова! Віра!" з Томос-туром та провідуваннями військових частин, вчора ж по Києву зранку розвішували нові передвиборчі плакати Порошенка, де він агітує за свої "Реальні справи, а не брехливі обіцянки". Як розумієте, це камінь в город його суперниці, на цьому етапі передвиборної кампанії штаб Порошенка таки візьметься топити рейтинги його супротивників.

До речі, як і прогнозувалося, за Порошенка на сцену МВЦ виходив агітувати і чинний прем'єр Володимир Гройсман, з якими вони, схоже, знову друзі (або ж просто Тимошенко не погодилася брати Гройсмана в прем'єри, і він на неї образився). Виходив на сцену агітувати за Порошенка і чинний спікер – це попри те, що Андрій Парубій з "Народного Фронту", чий лідер Арсен Яценюк нині дрейфує у бік Тимошенко. А от лідера "Удару" Віталія Кличка там не було, бо його несподівано поклали до лікарні в Австрії.

Менше з тим, маємо Петра Порошена кандидатом в президенти. Чи знайде він аргументи переконати українців вдруге довірити йому найвищу посаду в країні – дізнаємося незабаром…