09:11
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Артем Овдієнко

      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів

      1345
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко не став збирати партійний з'їзд, де його одноголосно відправили б в президенти.

      Не став він це робити з двох причин. По-перше, з'їзди реально смішно виглядають, бо нікого ж іншого, окрім як лідера там і не висувають, тому й сенсу влаштовувати черговий фарс немає. А по-друге, Петро Порошенко зажадав піти в президенти самовисуванцем, а не від своєї БПП "Солідарності", що має натепер величезний антирейтинг серед українців, то ж саме тому Порошенко від неї й дистанціюється.

      Замість партійного з'їзду про своє бажання вдруге переобиратися, Порошенко заявив красиво – під час зібрання на честь Героїв Крут, юнаків-героїв, які поклали життям у спробі захистити Україну від російсько-більшовицької навали 1918 року. Й вийшло не тільки красиво, але й вельми символічно.

      Читайте також: Порошенко пояснив, яким він бачить мир із Росією

      Особисто мене взагалі здивувало, що Порошенко наважився йти в президенти, адже за рейтингами та соцопитуваннями у нього небагато шансів вдруге посісти найвищу державну посаду. Думав він оголосить щось на кштал: я за посаду не тримаюсь, зробив для країни, що міг, даю дорогу молодим… Але він таки братиме участь у виборчих перегонах. Напевно, має якогось козиря в рукаві і знову переконає українців у безальтернативності кандидатури, як це вже було у 2014 році.

      Але що це може бути за козир? Зі звершень на посаді чільника держави, все що можна, вже було використане на попередньому етапі рекламної кампанії – це "Армія! Мова! Віра!". Тому, мені здається, найвірогідніше, що штаб Порошенка не його рейтинг тепер підніматиме, адже просто нічим, а топитиме рейтинг конкурентів – чекаємо на викид компромату. Але якщо такий є, то викинуть його не найближчими тижнями, а десь у середині березня, щоб не дати конкурентам часу відмитися й спростувати закиди.

      Що за компромат?

      Це можуть бути як реальні "зальоти", так і вигадані, сфабриковані історії. Наведу буквально два приклади. Так, рейтинг Юлії Тимошенко на президентських виборах 2010 року "топили" роздмухуючи історію з вбивством, що його скоїв її соратник по "Батьківщині" Віктор Лозинський (це приклад правдивої страшної історії, що мала місце). Але маємо і приклад фейку – коли тоді ж у 2010 році рейтинг Тимошенко "збивали", роздмухуючи вигадану історію про педофілів з "Батьківщини", трьох народних депутатів з її партії, яких обвинуватили у зґвалтуваннях дітей, що начебто були ними скоєні у таборі "Артек".

      Що за історії витягнуть чи вигадають політтехнологи цього разу для компромату – дізнаємося вже буквально за місяць-півтора. Але вже відбулася трансформація передвиборної риторики Порошенка. Ще вчора це була "Армія! Мова! Віра!" з Томос-туром та провідуваннями військових частин, вчора ж по Києву зранку розвішували нові передвиборчі плакати Порошенка, де він агітує за свої "Реальні справи, а не брехливі обіцянки". Як розумієте, це камінь в город його суперниці, на цьому етапі передвиборної кампанії штаб Порошенка таки візьметься топити рейтинги його супротивників.

      До речі, як і прогнозувалося, за Порошенка на сцену МВЦ виходив агітувати і чинний прем'єр Володимир Гройсман, з якими вони, схоже, знову друзі (або ж просто Тимошенко не погодилася брати Гройсмана в прем'єри, і він на неї образився). Виходив на сцену агітувати за Порошенка і чинний спікер – це попри те, що Андрій Парубій з "Народного Фронту", чий лідер Арсен Яценюк нині дрейфує у бік Тимошенко. А от лідера "Удару" Віталія Кличка там не було, бо його несподівано поклали до лікарні в Австрії.

      Менше з тим, маємо Петра Порошена кандидатом в президенти. Чи знайде він аргументи переконати українців вдруге довірити йому найвищу посаду в країні – дізнаємося незабаром…

      Читайте також: Порошенко вдруге йде в президенти: рятувати Україну чи цементувати гнилу систему?
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Андрій Парубій Володимир Гройсман Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сьогодні , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1320
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      сьогодні , 08:05 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      1944
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 2069
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 січня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5276
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      29 січня , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      1194
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук