На судно завантажать 23 тисячі тонн зерна

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що судно прибуло в Україну п'ятницю, 12 серпня. Судно BRAVE COMMANDER зайшло у порт "Південний" в Южному під прапором Ліберії.

До речі Одне судно з українським зерном не змогло вийти з Чорноморського порту: яка причина

Судно була зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН для перевезення продовольства в Ефіопію,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що судно 13 серпня почнуть завантажувати 23 тисячами тонн українського зерна. Зерно буде направлено для мешканців Ефіопії.

У Міністерстві інфраструктури зазначили, що працюють зі Світовою продовольчою програмою (ООН) над тим, щоб обсяги перевезень продовольства тільки зростали.

Україна відновила експорт зерна завдяки угоді з ООН та Туреччиною

Україна 22 липня у Стамбулі підписала так звану "зернову угоду" з Туреччиною та ООН. Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала й росія. "Зернова угода" передбачає розблокування українських портів та експорт продовольства.

Відповідно до угоди, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 кілометрів). Завдяки угоді були розблоковані порти "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Від моменту, коли "зернова угода" набула чинності, з України вже вийшов п'ятий караван із зерном.

Razoni, перше судно, яке покинуло Одесу, 7 серпня мало прибути до Триполі. Однак від вантажу відмовились через затримку, тому його повернули до Туреччини.

Дізнайтесь більше – з портів вийшли вже 10 суден із зерном: дивіться відео