На судно загрузят 23 тысячи тонн зерна

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что судно прибыло в Украину пятницу, 12 августа. Судно BRAVE COMMANDER зашло в порт "Южный" в Южном под флагом Либерии.

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Судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что судно 13 августа начнут загружать 23 тысячами тонн украинского зерна. Зерно будет направлено жителям Эфиопии.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что работают со Всемирной продовольственной программой (ООН) над тем, чтобы объем перевозок продовольствия только рос.

Украина возобновила экспорт зерна благодаря соглашению с ООН и Турцией

Украина 22 июля в Стамбуле подписала так называемое "зерновое соглашение" с Турцией и ООН. Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и россия. "Зерновое соглашение" предусматривает разблокировку украинских портов и экспорт продовольствия.

Согласно соглашению, корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 километров). Благодаря соглашению были разблокированы порты "Одесса" "Черноморск" и "Южный".

С момента, когда "зерновое соглашение" вступило в силу, из Украины уже вышел пятый караван с зерном.

Razoni, первое судно, покинувшее Одессу, 7 августа должно было прибыть в Триполи. Однако от груза отказались из-за задержки, поэтому его вернули в Турцию.

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