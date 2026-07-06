Дрони атакували Ленінградську область: росіяни бідкаються на вибухи біля Усть-Луги

У Ленінградській області Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у ніч на 6 липня. За словами губернатора Олександра Дрозденка, під ударом опинилися район стратегічного порту Усть-Луга та Лузький полігон.

Про це пише Exilenova+.

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Що відомо про атаку по Ленінградській області?

Дрозденко повідомив про масовану атаку безпілотників на регіон. За його словами, російські сили ППО продовжували відбивати повітряний напад, а бойова робота тривала.

Над територією Ленінградської області нібито було збито 56 безпілотних літальних апаратів. За словами губернатора, у регіоні зафіксували падіння уламків безпілотників одразу у двох районах.

Зафіксовано падіння фрагментів БпЛА в районі Лузького полігону. Також зафіксовано падіння фрагментів БпЛА в районі портів Усть-Луга та Висоцьк. Екстрені служби працюють на місці. Інформація уточнюється,

– повідомив губернатор.

Порт Усть-Луга опинився під атакою дронів: дивіться відео

На місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація наслідків. Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Зауважимо, порт Усть-Луга, розташований на узбережжі Фінської затоки, є одним із найбільших морських портів Росії. Через нього здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів, вугілля, добрив, зрідженого газу та інших вантажів. Після початку повномасштабної війни проти України значення Усть-Луги для російської логістики суттєво зросло, адже порт став одним із ключових маршрутів експорту енергоносіїв та забезпечення економічної діяльності країни.

Показуємо Усть-Лугу на карті Росії

Нагадаємо, 29 березня Сили оборони України також завдавали удару по російському порту Усть-Луга. Після атаки на території стратегічного об'єкта спалахнули пожежі, які, попри заяви російської влади про локалізацію, тривали декілька днів.

По району порту били й раніше – 25 і 27 березня. Під час третьої атаки 29 березня ішлося, що під удар міг потрапити хімічний завод "Тольяттіазот" у Самарській області Росії.