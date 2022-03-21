Порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська і Херсона тимчасово не працюють

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України значних збитків зазнає українська морська галузь. Діяльність низки портів довелось частково призупинити.

Про морську галузь в умовах війни розповіли у Міністерстві інфраструктури України. Інформацію про поточний стан опублікували на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Актуальна ситуація морської галузі України

Станом на 21 березня, унаслідок військової агресії Росії, ситуація з морською галуззю України така:

Порти

Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон – тимчасово не працюють. Вхід та вихід суден тимчасово неможливі.

– тимчасово не працюють. Вхід та вихід суден тимчасово неможливі. Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ – частково здійснюють обробку наявного поблизу причалів флоту і відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід та вихід суден також тимчасово неможливі.

– частково здійснюють обробку наявного поблизу причалів флоту і відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід та вихід суден також тимчасово неможливі. Білгород-Дністровський не працює через відсутність у порту флоту та вантажів. Вхід та вихід суден тимчасово неможливі.

не працює через відсутність у порту флоту та вантажів. Вхід та вихід суден тимчасово неможливі. Що стосується роботи дунайських портів, у Мінінфраструктури просять звертатись до відповідних адміністрацій або до центральної диспетчерської держпідприємства "АМПУ".

Річкова інфраструктура

Шлюзова інфраструктура Дніпра на півдні від Києва перебуває у робочому стані. Це не стосується Каховського шлюзу, який тимчасово захоплений Росією.

Моряки

Дипломування моряків нині здійснюється в Одесі та Ізмаїлі. Вихід у рейси моряків, що є громадянами України, у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл та Рені наразі можливий. Питання можливості виїзду моряків-громадян України за кордон пішки або автотранспортом наразі вирішується.

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