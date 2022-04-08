Портрети Леніна і Сталіна збили з водонапірної вежі на Чернігівщині: неймовірне відео

У Новгороді-Сіверському, що на Чернігівщині досі був один не декомунізований об'єкт – водонапірна вежа. Проте вже 7 квітня з неї зняли два портрети "вождів народів".

Плити зі Сталіним і Леніном просто відбили зі стіни та запустили на землю. Тепер ці тирани не псуватимуть красивий вигляд старої споруди.

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Свідки дійства почали радіти

Щоб збити плити з портретами вбивць українського народу, довелося привезти автовежу. Робочий піднявся до кожного з них окремо та почав відбивати плити.

На записі чути голос чоловіка, який каже "зараз буде політ". І він не помилився, оскільки диктаторів справді запускали з висоти. Згодом пролунав радісний сміх очевидців.

Проте знизу була трава та плити вціліли. Ймовірно, тепер їх можна буде залишити для експозиції одного з музеїв тоталітарних режимів.

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