З портретом та автоматом Лукашенка: у Мінську відкрили експозицію, присвячену протестам

У Палаці незалежності Білорусі відкрили експозицію, присвячену подіям, які відбулися в Мінську після президентських виборів у серпні 2020 року. Зокрема, на загальний огляд виставили автомат Олександра Лукашенка.

На знімках можна побачити автомат, з яким самопроголошений президент Білорусі прибув до Палацу незалежності 23 серпня 2020 року. Водночас на опублікованих у телеграм-каналі фото видно, що на експозиції представили ​​картину з фрагментом подій того дня.

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На картині зобразили Олександра Лукашенка з автоматом у руках разом із молодшим сином Миколою. На відповідному портреті Лукашенка зобразили навпроти Палацу незалежності.

Воднночас музейними експонатами стали:

власне автомат;

форма та символ ОМОНу;

прапор країни з написом "За Батьку".

Автомат Лукашенка став музейним експонатом / Фото "Пул Первого"

"Бігав з Колею та з автоматом"

Картину в центрі експозиції самопроголошеному президенту Білорусі подарували співробітники служби безпеки, а намалювала її дочка одного з них. Це той самий подарунок, який Лукашенко коментував ще 1 вересня.

Розповідаючи про сюжет картини, самопроголошений президент Білорусі зазначав, що на полотні показано "важливий момент, коли він бігав з Колею з автоматом".

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