З портретом та автоматом Лукашенка: у Мінську відкрили експозицію, присвячену протестам
Джерело:"Пул Первого"
У Палаці незалежності Білорусі відкрили експозицію, присвячену подіям, які відбулися в Мінську після президентських виборів у серпні 2020 року. Зокрема, на загальний огляд виставили автомат Олександра Лукашенка.
На знімках можна побачити автомат, з яким самопроголошений президент Білорусі прибув до Палацу незалежності 23 серпня 2020 року. Водночас на опублікованих у телеграм-каналі фото видно, що на експозиції представили картину з фрагментом подій того дня.
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На картині зобразили Олександра Лукашенка з автоматом у руках разом із молодшим сином Миколою. На відповідному портреті Лукашенка зобразили навпроти Палацу незалежності.
Воднночас музейними експонатами стали:
- власне автомат;
- форма та символ ОМОНу;
- прапор країни з написом "За Батьку".
Автомат Лукашенка став музейним експонатом / Фото "Пул Первого"
"Бігав з Колею та з автоматом"
Картину в центрі експозиції самопроголошеному президенту Білорусі подарували співробітники служби безпеки, а намалювала її дочка одного з них. Це той самий подарунок, який Лукашенко коментував ще 1 вересня.
Розповідаючи про сюжет картини, самопроголошений президент Білорусі зазначав, що на полотні показано "важливий момент, коли він бігав з Колею з автоматом".
Протести у Білорусі: коротко
- 9 серпня 2020 року у Білорусі спалахнули протести проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- Причиною масових протестів стала фальсифікація результатів виборів президента, яка зберегла посаду Лукашенка, хоча й незаконно.
- Після кількох місяців восени мітинги притихли, а лідери опозиції були змушені виїхати з Білорусі.