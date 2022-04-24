У порту Бельгії через санкції застрягли 8 тисяч авто для Росії преміум-класу

Навіть заможні росіяни не можуть собі дозволити придбати дорогий автомобіль. Їм доведеться насолоджуватися творіннями вітчизняного російського автопрому, адже санкції наших західних партнерів вже активно працюють.

У Бельгії "застрягли" 8 тисяч автомобілів, які мали вирушити до Росії. Йдеться про автівки преміус-класу, які мали стати власністю заможних росіян.

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Росіяни без дорогих автівок

Автомобілі наразі перебуають у порту "Зебрюгге". Преміальні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes-Benz, а також інші дорогі машини прибули з Азії та мали вирушити у Росію.

Санкції забороняють експортувати в Росію машини вартістю понад 50 тисяч доларів, тож перевантаження автомобілів на судна та їх відправка до Росії не відбулися.

Як повідомив директор порту Марк Адріансенс, у "Зебрюгге" перебуває багато іншого товару, який підпадає під санкції та не зможе вирушити до агресора.

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