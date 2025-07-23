Спершу мав стосуватись зниклих безвісти, – нардеп про порушення в голосуванні за закон про НАБУ

В Україні прийняли скандальний закон, який фактично позбавив незалежності НАБУ та САП. Верховна Рада прийняла його дуже швидко з багатьма порушеннями.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин розповів 24 Каналу деталі того, як саме ухвалювався цей закон.

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Які порушення були під час голосування за закон?

Юрчишин зазначив, що сам закон першочергово мав стосуватись удосконалення слідчих дій щодо осіб, зниклих безвісти. Це величезний виклик. Наша прокуратура фіксує величезну кількість злочині Росії щодо українських військових і цивільних. І 22 липня орієнтовно до 9 ранку цей закон справді стосувався тільки цієї теми.

Потім у незаконний спосіб за поданням Максима Бужанського був скликаний комітет. Частину авторів закону на комітет навіть не запросили. Там були внесені правки, які вже стосувались руйнування незалежності НАБУ та САП. Далі вся процедура є тотальним порушенням регламенту, обмеженням прав народних депутатів,

- зауважив народний депутат від фракції "Голос".

Він продовжив, що їм не дали можливості поставити правки на підтвердження, не дали права зареєструвати постанови щодо порушення процедури. Спікер у залі засідання підписав, ще ведучи засідання та не маючи можливості вичитати документ. Був мегатурборежим. О 13:38 законопроєкт був проголосований, о 13:50, підписаний спікером, пішов на підпис Президенту.

"Усе це пов'язано лише з однією метою, щоб дати Генеральній Прокуратурі випробувати чуттєві справи", – наголосив Юрчишин.

За його словами, це справи, які стосуються в першу чергу наближених до Офісу Президента осіб – пана Чернишова, пана Міндіча.

Чи є загроза євроінтеграції?

Як зазначив Юрчишин, цей закон ставить під загрозу євроінтеграцію, про що вже неодноразово з різних майданчиків говорили представники Євросоюзу. Були позиції спікера Європейської комісії, Організації економічного розвитку та співробітництва. Вони заявили, що ці рішення ставлять під загрозу подальшу співпрацю в оборонній сфері.

Тобто, тут дуже важливо вчасно зупинитися. Як на мене, цей злочин цілком порушує суспільний договір, який був створений після Революції Гідності,

- підкреслив народний депутат від фракції "Голос".

Він додав, що договір полягав у тому, що жодна влада не має права переглянути те, що створювалось, як суспільний запит.

