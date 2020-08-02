В Одеському нічному клубі "Ітака" вночі 2 серпня відбулися гучні масові гуляння під час концерту російського співака Льоші Свіка. Схоже про карантинні обмеження там забули одразу після початку шоу.

Що відомо про порушення карантину в одеському клубі "Ітака"

Організатори з самого початку запевняли, що концерт відбудеться у форматі ресторану, однак в реальності все вийшло навпаки. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

До теми Арахамія під "Чорний бумер" у вишиванці розважався в клубі – відео

На відео в соцмережах видно, як люди не дотримуючись соціальної дистанції "відривалися" під співи російського артиста. Більшість людей перебували на танцполі без масок.

Адміністрація закладу в цей час ніяк не реагувала на порушення карантинних обмежень.

Зверніть увагу! Станом на 2 серпня в Одеській обласіт зафіксували 3 414 випадків зараження COVID-19. Від початку пандемії від інфекції померли 48 людей.

Дивіться відео порушень карантину на концерті Свіка в Одесі:

Важливо Перевірятимуть цілодобово: у Києві проведуть рейди по нічних клубах та караоке-барах

Клуби і коронавірус: що треба пам'ятати