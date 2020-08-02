Танцюємо далі: в Одесі масово порушували карантин на концерті росіянина Льоші Свіка – відео
В Одеському нічному клубі "Ітака" вночі 2 серпня відбулися гучні масові гуляння під час концерту російського співака Льоші Свіка. Схоже про карантинні обмеження там забули одразу після початку шоу.
Що відомо про порушення карантину в одеському клубі "Ітака"
Організатори з самого початку запевняли, що концерт відбудеться у форматі ресторану, однак в реальності все вийшло навпаки. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.
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На відео в соцмережах видно, як люди не дотримуючись соціальної дистанції "відривалися" під співи російського артиста. Більшість людей перебували на танцполі без масок.
Адміністрація закладу в цей час ніяк не реагувала на порушення карантинних обмежень.
Дивіться відео порушень карантину на концерті Свіка в Одесі:
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Клуби і коронавірус: що треба пам'ятати
- Розважальним закладам, зокрема, караоке та нічним клубам, після 22:00 працювати заборонено.
- Втім київські та одеські нічні клуби регулярно порушують карантинні заходи.
- У соцмережах часто з’являються відео та фото гучних нічних гулянь у розважальних закладах.
- Самі нічні клуби на своїх сторінках активно поширюють анонси подій та шоу.
- Президент Володимир Зеленський закликав відповідні служби, зокрема поліцію, посилити контроль за карантином у ресторанах та клубах.