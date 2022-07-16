Українців хочуть штрафувати за порушення комендантської години

Нардепи хочуть запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. У Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи.

Мовиться про законопроєкт №7553. Зараз у законодавстві немає відповідальності за порушення обмежень.

До теми Не всі дотримуються комендантської години, за такі порушення слід запровадити штрафи, – МВС

Які штрафи пропонують

Депутати пропонують додати до Кодексу про адмінпорушення нову статтю. У ній зазначено, що за порушення комендантської години людина може отримати попередження чи штраф від 510 до 850 гривень.

За повторне порушення протягом року пропонують штрафувати від 1700 до 3400 гривень. Складати протокол про порушення обмежень можуть поліцейські.

Наразі законопроєкт направили на розгляд до профільного комітету. Після цього його спрямують на голосування до парламенту.

Що цьому передувало

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголошував, що комендантська година – це вимога часу, а не забаганка. Тому він просив людей дотримуватись правил.

Це потрібно для протидії ДРГ та переміщення чутливих вантажів під час комендантської години. Відтак в МВС виступали за запровадження штрафів.

Нагадаємо, що комендантську годину в Україні запровадили від початку повномасштабного нападу росії, з 24 лютого. Її тривалість залежить від області.

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