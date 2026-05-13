Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації зросла у 333 рази, – Лубінець

Кількість звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази. Зафіксовано понад 6 тисяч звернень, які стосуються застосування сили та використання балаклав.

Про це під час пленарного засідання Верховної Ради 13 травня повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Чи збільшилась кількість порушення прав людини під час мобілізації?

Лубінець повідомив про 6 тисяч звернень громадян, у яких ідеться про застосування сили, використання балаклав та інших можливих порушень під час роботи військовослужбовців ТЦК.

Омбудсмен також заявив про зафіксовані випадки загибелі цивільних осіб у приміщеннях ТЦК та СП.

У зв'язку із цим Лубінець підкреслив необхідність термінового оновлення системи мобілізації. Він запропонував створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участі парламенту та уповноваженого з прав людини для напрацювання змін.

За його словами, громадяни мають почуватись у безпеці в установах ТЦК та СП, а не зіштовхуватись там із порушенням своїх прав.

У нас є рецепт, як терміново поміняти цю ситуацію. Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК і СП, а не навпаки,

– наголосив Лубінець.

Які випадки порушення прав людини під час мобілізації були зафіксовані нещодавно?

Під час проходження військово-лікарської комісії на Дніпропетровщині помер військовозобов'язаний. За попередніми даними, чоловіку стало зле у приміщенні ТЦК, однак медикам не вдалось його врятувати. Наразі призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу.

30 березня у Луцьку працівники ТЦК та СП намагались заштовхати у бус чоловіка, застосовуючи фізичну силу. Вагітна дружила намагалась забрати чоловіка від військових, але коли службовий автомобіль рушив, вона впала на асфальт. Медики встановили загрозу переривання вагітності, а також зафіксували у неї гостру реакцію на стрес. Після інциденту працівник ТЦК навіть не спинився, а поїхав із місця події. Суд зобов'язав водія сплатити штраф у розмірі 3400 гривень і 665 гривень судового збору за порушення правил дорожнього руху.

9 травня у Міжгір'ї, що на Закарпатті, біля 2-го відділу Хустського РТЦК і СП відбулася стрілянина. Конфлікт відбувся після мобілізації місцевого представника ромської громади. Тоді біля будівлі зібралося близько 30 людей – вони почали виламувати двері та намагався прорватись всередину ТЦК. Працівники ТЦК у відповідь відкрили вогонь – пролунало щонайменше 4 постріли.