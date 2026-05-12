Про це інформує Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Чому помер військовозобов'язаний?

Як повідомили у ТЦК та СП, 5 травня група оповіщення разом із представниками Нацполіції зупинили військовозобов'язаного для перевірки військово-облікових документів. Вони виявили, що чоловік порушив військовий облік та підлягав мобілізації.

За даними ТЦК, чоловікові стало зле під час проходження ВЛК, і йому викликали бригаду швидкої допомоги. Медики намагались врятували його близько 45 хвилин, але констатували смерть.

На даний час призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу. Результати будуть повідомлені після завершення,

– додали в установі.

Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП всебічно допомагає правоохоронцями та сприяє слідства, запевнили там.

Останні інциденти з ТЦК

Раніше повідомлялось, що у Хмельницькому до ТЦК та СП прийшов чоловік у камуфляжі з битою. Він вимагав відпустити його сина, звинувативши військовослужбовців у його побитті. У терцентрі комплектування заперечили факт побиття. А мобілізований, ймовірно, самовільно залишив місце під час транспортування до навчального центру.

До цього на Одещині військові ТЦК разом із поліцією зупинили іншого чоловіка для перевірки документів. Встановлено, що він перебував у розшуку, тож його намагались відвезти до ТЦК. Тоді він кілька разів ударив ножем двох військових. Вони були у важкому стані у лікарні.