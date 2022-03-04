"Порушення техніки безпеки": у Росії горить склад боєприпасів
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
У селі Тьоткіне Курської області вибухнув склад боєприпасів. Офіційні кремлівські джерела кажуть, що це через "порушення техніки безпеки".
Про пожежу повідомили Сухопутні війська ЗСУ 4 березня. Дані їм надіслали читачі.
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У селі Тьоткіне, Курська область (Росія) вибухнув склад боєприпасів. Згідно з офіційною інформацією, вибух став наслідком порушення норм техніки безпеки під час ремонту військової техніки. Так, хто ж сперечається,
– мовиться в повідомленні.
Пожежа на складі боєприпасів у Тьоткіному: відео
У мережі люди жартують, мовляв, як це причиною може бути порушення правил безпеки. Адже в пожежі за класичним сценарієм мали б звинуватити українські війська. Ось кілька цікавих реакцій:
- Я сподіваюся, що це хтось навмисно зробив;
- Аж тепло стало на душі, приємні кадри;
- Ой, яка сумна новина.