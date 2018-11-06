Порушення прав і сводоб ромів: Україна виплатить 5 мільйонів гривень компенсації

За рішенням Європейського суду з прав людини Україна повинна сплатити 5 мільйонів гривень компенсацій за порушення прав і свобод ромів під час погромів їхнього табору на Одещині.

Як повідомляє Європейська правда, таке рішення у справі "Бурля та інші проти України" виніс суд 6 листопада.

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Справа стосувалася погрому проти ромів, влаштованого у селищі Петрівка Одеської області у 2002 році. Постраждалі ромські родини, всього 19 осіб, подали позов проти української влади в Європейський суд з прав людини. Позивачі заявляли, що Україна несе відповідальність за вторгнення та розграбування їхніх домівок, оскільки місцева влада нічого не зробила, щоб запобігти нападу.

Суд одноголосно визнав, що у цій справі порушено статтю 8 (право на повагу до домівки) та статтю 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції про права людини. І вирішив, що стосовно деяких заявників, які були вдома під час нападу, було порушено статтю 3 (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження).



Засідання європейського суду з прав людини Засідання європейського суду з прав людини

З іншого боку, ЄСПЛ відхилив аргументи української сторони, що влада не відігравала жодної ролі у погромі, а насправді діяла, щоб вирішити цю ситуацію. Крім того, суд вирішив, що українське розслідування нападу було неадекватними і характеризувалося відсутністю ретельності та незалежності.

Суд задовольнив вимоги 17 з 19 заявників. Постраждалі отримають сукупну компенсацію розміром 5 мільйонів гривень. 12 постраждалих отримають компенсацію в розмірі 11 тисяч євро. Ще п'ятеро – по 9 тисяч євро.

Нагадаємо, що 7 вересня 2002 року у Петрівці вбили українця, припускають, що вбивцею був ром. У відповідь на вбивство натовп жителів зажадав вигнання всіх ромів із села. Місцева влада погодилася з цим підходом і попросила виселити "соціально небезпечних осіб, незалежно від етнічного походження". Напередодні погрому сільський голова порадив ромам покинути домівки. Під час нападу були присутні поліцейські, але вони не намагалися зупинити грабіж, зосередившись, очевидно, винятково на уникнення людських жертв.