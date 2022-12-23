Порушила наказ Залужного: журналістку з Данії позбавили акредитації

Акредитацію данської журналістки Матильди Кімер скасовано через порушення вимог наказу Головнокомандувача ЗСУ Залужного. Ймовірно, журналістку підозрюють у шпигунстві.

Причиною позбавлення акредитації стала діяльність журналістки в Миколаєві в липні 2022 року. Зазначають, що "журналістка опинилася в місці, де не повинна була і намагалася зняти репортаж про зброю, про яку навіть не можна говорити".

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Данську журналістку перевірила СБУ

З проханням перевірити журналістку після цього інциденту до СБУ звернулися військові. А ті рекомендували після перевірки армійському управлінню зв'язків з громадськістю позбавити Кімер акредитації.

Ми також маємо дані, що вона перебувала в окупованих частинах України, зокрема в Криму і Донецькій/Луганській областях, із порушенням українського законодавства,

– зазначили джерела.

Кімер навіть зустрічалася з представниками СБУ 8 грудня в Києві. Під час зустрічі на її питання, як працювати без акредитації, їй запропонували використовувати матеріали, надані "офіційними джерелами, наприклад СБУ", як роблять інші іноземні журналісти, які не мають змоги бути на передовій.

Що каже сама журналістка

Кімер підтвердила, що в липні опинилася в Миколаєві там, де не мала бути.

Ми нічого не знімали, нічого не зробили – просто опинилися там, де нас не мало бути. Я сподівалася, що це було вирішене питання, оскільки після цього за два дні робила репортажі з військовими, і до мене не було претензій,

– сказала журналістка.

Водночас Кімер заперечила інформацію про те, що вона незаконно перебувала на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини та в Криму.

Що ще відомо про данську журналістку