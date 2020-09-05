Генасамблея ООН на 75-й сесії розгляне питання про ситуацію на окупованих територіях Криму та Донбасу. Наприкінці вересня на Генасамблеї повинен виступити президент Володимир Зеленський.

Нам є що сказати, – Джапарова

Включення у порядок денний українського питання підтримав 81 депутат, 17 – були проти. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Актуально Зеленський виступить в онлайн-форматі на Генасамблеї ООН, – Мендель

Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про "нас там нет" та "Кримнаш",

– написала Джапарова.

23 вересня на сесії Генасамблеї виступить Зеленський

Раніше пресслужба ОПУ повідомляла, що 23 вересня на Генасамблеї ООН планує виступити президент Володимир Зеленський. У ООН вже підготували попередню таблицю онлайн-виступів глав держав та урядів на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї.

Зверніть увагу! Через пандемію коронавірусу цього року Генасамблея ООН відбуватиметься у режимі онлайн.

15 вересня – сесію Генасамблеї відкриють;

22 вересня – розпочнуться дебати.