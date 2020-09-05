В порядок денний сесії Генасамблеї ООН включили питання Криму та Донбасу
Генасамблея ООН на 75-й сесії розгляне питання про ситуацію на окупованих територіях Криму та Донбасу. Наприкінці вересня на Генасамблеї повинен виступити президент Володимир Зеленський.
Нам є що сказати, – Джапарова
Включення у порядок денний українського питання підтримав 81 депутат, 17 – були проти. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Актуально Зеленський виступить в онлайн-форматі на Генасамблеї ООН, – Мендель
Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про "нас там нет" та "Кримнаш",
– написала Джапарова.
23 вересня на сесії Генасамблеї виступить Зеленський
Раніше пресслужба ОПУ повідомляла, що 23 вересня на Генасамблеї ООН планує виступити президент Володимир Зеленський. У ООН вже підготували попередню таблицю онлайн-виступів глав держав та урядів на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї.