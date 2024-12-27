Чиновник КМДА оформив фейкову інвалідність та отримав сотні тисяч гривень пенсійних виплат

Директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації викрили на неправомірному отриманні 2 групи інвалідності. Оформив він її у 2022 році.

Тоді посадовець подав до МСЕК підроблені медичні довідки про свій вигаданий діагноз та фейкові виписки з медкарти, згідно із якими він нібито лікувався у стаціонарі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також Вимагав мільйон доларів за оренду в парку "Наталка": затримали одного з керівників партії "УДАР"

Посадовець отримав майже 300 тисяч гривень пенсійних виплат

Усі подані до МСЕК фейкові документи дозволили фігуранту справи безпідставно отримати 2 групу інвалідності, що гарантувало йому бронь від мобілізації та виплати по інвалідності із держбюджету.

З 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тисяч гривень соціальної підтримки як для особи з інвалідністю,

– вдалося дізнатися слідству.

Наразі чиновнику вручили підозру у справі про підроблення документів та шахрайство. Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюють обставини злочину, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності.

"Незаконна оборудка може обернутися чиновникові п'ятьма роками ув'язнення", – додали у Нацполіції.

Під час обшуків удома в посадовця вилучили медичну документацію на його ім’я.

До слова, як повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела, йдеться про Руслана Світлого.