Відправляв у "відрядження": посадовець КМВА допомагав депутатам ухилятися від військової служби

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації допомагав депутатам ухилятися від військової служби. Він відправляв чиновників буцімто "у відрядження", хоча ті мали служити у військових частинах.

Слідчі Державного бюро розслідувань виявили, що посадовець КМВА трьом міським депутатам, а також одному з їхніх помічників. До схеми також причетний командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

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Що відомо про схему ухиляння в КМВА

Відомо, що керівник апарату Київської міської військової адміністрації допомагав столичним депутатам ухилятися від несення військової служби. Зловмисник незаконно відправляв чиновників "у відрядження" до військової адміністрації Києва. Насправді ж, троє депутатів та один їхній помічник мали нести службу в одній з військових частин.

Допомагав організувати схему ухиляння й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Ба більше, підозрювані не лише ухилялися від несення служби, але й впродовж майже року отримували грошове забезпечення від військової частини.

Фігурантам повідомили про підозри ще у серпні 2023 року. Їх підозрюють в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. А ось посадовця КМВА, який сприяв оформленню липових відряджень, вдалося викрити лише зараз. Йому також повідомили про підозру.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Посадовця КМВА викрили на злочині / Фото ДБР та Офісу генпрокурора

У військовій частині на Київщині виявили схему розкрадання продуктів

Наприкінці листопада слідчі ДБР виявили схему в одній з військових частин Київщини. Зловмисники викрали продуктів харчування для ЗСУ на понад 5 мільйонів гривень.

Так, військові вступили у змову з приватними підприємцями й організували схему з викрадення продуктів харчування, які надходили на потреби ЗСУ. Зокрема фігуранти справи забирали щонайменше 30% продуктів зі складу. Аби приховати це, військові зменшували добові норми харчового забезпечення для військових. Частину викрадених товарів зловмисники продавали у магазинах, ресторанах та базарах.

Залишок викрадених продуктів використовували в іншій "схемі". Так, представник військової частини у змові з бізнесменом виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. Продукти харчування були лише на папері, але до військової частини вони не надходили, а відразу продавалися.