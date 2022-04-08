Посадовиця Щастинської ВЦА співпрацює з окупантами

В Офісі генпрокурора повідомили, що посадовиця Щастинської ВЦА погодилася допомагати ворожим угрупованням.

Відомо, що вона була призначена на керівну адміністративну посаду у Щастинській міській адміністрації так званої "ЛНР". Зараз бере участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації Росії.

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Загрожує довічне позбавлення волі

За фактом державної зради прокуратура розпочала розслідування, яке здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За держзраду посадовиці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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