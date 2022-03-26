Посадовці і генерали Білорусі лобіюють надсилання військових до України: народ проти

Білоруси виступають проти залучення своєї армії у війні Росії проти України. Однак білоруські генерали виступають за відправлення підрозділів на українську територію.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. При цьому білоруси не підтримують залучення власних збройних сил до війни.

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Білоруські високопосадовці лобіюють залучення білорусів до війни

Проте за надання воєнної підтримки Росії виступає група високопосадовців Білорусі. Також не проти і генерали зі складу Радбезу Білорусі.

Зазначимо, раніше Генштаб ЗСУ неодноразово повідомляв про високу ймовірність участі білоруських військових у війні і наступ на Волинському напряму. За останньою інформацією, військових вивели з їхніх частин на полігони.

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