Посадовці і генерали Білорусі лобіюють надсилання військових до України: народ проти
26 березня 2022 , 18:56Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Білоруси виступають проти залучення своєї армії у війні Росії проти України. Однак білоруські генерали виступають за відправлення підрозділів на українську територію.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. При цьому білоруси не підтримують залучення власних збройних сил до війни.
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Білоруські високопосадовці лобіюють залучення білорусів до війни
Проте за надання воєнної підтримки Росії виступає група високопосадовців Білорусі. Також не проти і генерали зі складу Радбезу Білорусі.
Зазначимо, раніше Генштаб ЗСУ неодноразово повідомляв про високу ймовірність участі білоруських військових у війні і наступ на Волинському напряму. За останньою інформацією, військових вивели з їхніх частин на полігони.
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