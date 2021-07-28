Посадовці Укрзалізниці розікрали майже 60 мільйонів гривень: їх чекає суд

15 посадовців Укрзалізниці, яких підозрюють у заволодінні майже 60 мільйонами гривень підприємства, постануть перед судом. Туди вже скерували відповідний обвинувальний акт.

Досудове розслідування щодо схеми, викритої влітку 2020 року, завершене. Що вдалося з'ясувати слідчим – читайте далі.

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Серед фігурантів справи:

колишній виконувач обов'язків голови правління підприємства, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу АТ "Укрзалізниця";

колишні й чинні очільники структурних підрозділів держустанови;

начальники моторвагонних депо регіональних філій УЗ.

Зловмисників обвинувачують, зокрема, за статтею про заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Крім цього – у службовому підробленні та підробленні документів для держреєстрації юридичної особи та ФОПів.

Схема розкрадання в Укрзалізниці: що відомо

СБУ викрила її у серпні 2020 року. Слідчі з'ясували, що чиновники Укрзалізниці організували постачання та встановлення на тепловози неякісних запасних частин. До незаконної діяльності їм вдалося залучити афілійовані комерційні структури. Вони, власне, й постачали вживану продукцію під виглядом нової.

Також у відомстві встановили, що до ремонту й модернізації дизельних двигунів рухомого складу залучали компанії, зареєстровані на підставних осіб. Вони не мають ні власних виробничих потужностей, ні кваліфікованих працівників.