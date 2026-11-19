Керівник одного з управлінь Міноборони опинився під слідством через статки, які значно перевищують його офіційні доходи. Правоохоронці з'ясували, яке майно він придбав та скільки грошей зберігав готівкою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Які статки виявили у посадовця Міноборони?

За даними слідства, упродовж 2021 – 2024 років полковник набув активів, вартість яких значно перевищувала його законні доходи.

Зокрема, правоохоронці встановили, що посадовець та його родина володіють приватним будинком із земельною ділянкою на Київщині вартістю понад 7,4 мільйона гривень, автомобілем преміального бренду та значними сумами готівки.

Частину майна оформили на близьку до посадовця особу. Водночас слідчі встановили обставини, які свідчать, що фактично активи належать підозрюваному і він може ними розпоряджатися.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 125 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро та документи щодо придбання майна.

Що виявили під час обшуків / Фото Прокуратура України

За результатами аналізу НАЗК, загальна вартість досліджених активів становить понад 22,7 мільйона гривень. Натомість законні доходи посадовця оцінюють приблизно у 10,1 мільйона гривень.

Таким чином, різниця між вартістю майна та офіційними доходами перевищує 12,6 мільйона гривень.

Відомо, що управління, яке очолював полковник, відповідає за замовлення будівельних, відновлювальних, реконструкційних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони.

Правоохоронці також перевіряють, чи міг посадовець використовувати свої службові повноваження для незаконного збагачення.

Яке покарання загрожує полковнику?

Посадовцю повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення.

За інформацією Офісу Генпрокурора, 13 листопада суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 260 тисяч гривень. Заставу вже внесли.

Наразі триває досудове розслідування. У разі доведення вини полковнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що понад 100 посадовців ТЦК і ВЛК отримали підозри через незаконні дії. За інформацією Офісу Генпрокурора, від початку 2026 року правоохоронці розслідували понад 200 кримінальних справ, пов'язаних із діяльністю працівників цих установ.