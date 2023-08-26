Посеред численних зльотів МіГ-31 були пуски "Шахедів": скільки та де знищила ППО

Увечері 25 серпня російські військові застосували ударні дрони типу "Шахед" по Харківській області. Сили ППО знищили усі ворожі об'єкти.

Про це відзвітували у Повітряних силах. Зазначають, що поміж численними зльотами МіГ-31К ворог таки намагався атакувати "Шахедами".

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Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА Shahed-136/131 з Південно-Східного напрямку,

– йдеться у повідомленні.

Знищено 2 з 2 БпЛА

Зазначають, що сили та засоби повітряного командування "Схід" успішно знищили усі дві повітряні цілі в межах Харківської області.



Повітряні сили знищили 2 безпілотники / Інфографіка Повітряних Сил

В Україні ввечері 25 серпня шість разів оголошували повітряну тривогу в усіх областях. Причиною стала загроза застосування "Кинджалів".