Посеред поля на Тернопільщині виявили старовинний саркофаг: фото

Читать новость на русском

На Тернопільщині знайшли тисячолітній саркофаг. Його виявили біля польової дороги, коли трактор раптово провалився в землю.

Джерело:

Укрінформ

Інцидент трапився поблизу села Білий Потік. Водій трактора заглянув у вирву і побачив кістки та череп.

До теми В Єгипті знайшли "загублене золоте місто", якому 3 тисячі років

Що робитимуть з саркофагом

Після виявлення кісток чоловік одразу викликав поліцію. Правоохоронці констатували, що людські рештки дуже давні.

Місцева влада запросила археологів, які підтвердили, що це саркофаг, якому щонайменше 4 тисячі років.

Територію, на якій знайшли саркофаг, наразі обгородили й у 2021 році там планують провести розкопки. Водночас археологи дослідять і прилеглі території.


Саркофагу щонайменше 4 тисячі років / Скриншот з відео 24 каналу

Існує ймовірність, що це не єдиний саркофаг і, можливо, під орним полем захований прадавній цвинтар-могильник.

Що відомо про місцевість, де знайшли саркофаг

  • На території села Білий Потік археологи не вперше виявили пам'ятки минулого.
  • Фахівці пояснювали, що поряд з селом раніше навіть виявляли пам'ятки трипільського періоду.