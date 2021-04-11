Посеред поля на Тернопільщині виявили старовинний саркофаг: фото

На Тернопільщині знайшли тисячолітній саркофаг. Його виявили біля польової дороги, коли трактор раптово провалився в землю.

Інцидент трапився поблизу села Білий Потік. Водій трактора заглянув у вирву і побачив кістки та череп.

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Що робитимуть з саркофагом

Після виявлення кісток чоловік одразу викликав поліцію. Правоохоронці констатували, що людські рештки дуже давні.

Місцева влада запросила археологів, які підтвердили, що це саркофаг, якому щонайменше 4 тисячі років.

Територію, на якій знайшли саркофаг, наразі обгородили й у 2021 році там планують провести розкопки. Водночас археологи дослідять і прилеглі території.



Саркофагу щонайменше 4 тисячі років / Скриншот з відео 24 каналу

Існує ймовірність, що це не єдиний саркофаг і, можливо, під орним полем захований прадавній цвинтар-могильник.

Що відомо про місцевість, де знайшли саркофаг