Пощастило, бо воювали разом з ним, – побратими про загиблого воїна Георгія Халікова

Російські найманці 26 жовтня вбили на Донбасі українського захисника Георгія Халікова. Він віддав справі захисту України 30 років свого життя та надихнув власним прикладом свого старшого сина – той став військовим, як і батько.

Георгій Халіков був непересічним бійцем, адже його завзяттям захоплювалися не лише цивільні, що могли бачити його в телевізорі, а й побратими, з якими пліч-о-пліч стояв на передовій. Через свою відданність справі та завзятий характер воїн неодноразово ставав героєм сюжетів 24 каналу.

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30 років на захисті України

Георгій родом з Шишаків, що в Полтавській області. Він віддав військовій службі 30 років свого життя. На момент загибелі служив у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

У військового залишились двоє синів. Старший, до слова, теж ветеран російсько-української війни. Станом на початок 2019 року він був учасником АТО в складі 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха.

Як розповідав сам Георгый, мав у планах воювати до самої перемоги. Мовляв, саме на фронті він приносив державі найбільше користі – воюючи за її майбутнє та навчаючи молодих бійців.

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Величезна втрата для всього війська

Побратими Георгія розповідали, що переоцінити його важливість неможливо. Адже досвід бійця, що воював мало не на всій лінії фронту, не раз допомагав у боях.

Через нього багато хто пройшов, він багатьох навчив. Надійний товариш, добрий друг і хороший командир. Ми пишаємося тим, що Жора в нас служить,

– розповідав у 2019 році його побратим Володимир.

Інший військовий Владислав пригадував, як щойно потрапив на фронт. Тоді, зізнається чесно: дуже пощастило, що воював разом з Георгієм.

У запеклому бою під Авдіївкою досвідчений військовий підказував зовсім недосвідченому Владу, куди та як правильно вести вогонь, просто під час бою.

"Підказував, по яких точках вести вогонь, просто на ходу. Щоб це не було просто пальцем у небо, а пояснював, куди справді варто "відпрацьовувати", – розповів боєць.



Український захисник Георгій Халіков / Колаж 24 каналу

Невловимий боєць

Командування називало Георгія Халікова невловимим. Мовляв, у штабі зустріти його було майже неможливо – боєць постійно перебував на передовій.

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На початку 2019 року командиру батальйону навіть довелося "розшукувати" бійця на "передку". А все через нове військове звання.

Тоді Георгій вже 27 років служив у війську у званні прапорщика. Та вручити нове звання польовому командиру було не так вже й просто.

"Він постійно на "передку", постійно перебуває в гущі подій. У штаб його "виманити" неможливо. Навіть військове звання довелося вручати на передовій", – з іронією "скаржився" командир батальйону Віталій.

Сам Георгій ніколи не скаржився на обстріли окупантів. У відповідь на те, що ворог обстрілював їхні позиції, воїн спокійно говорив: "та й ладно". Та ось чого пробачити він точно не міг – так це обстрілу мирних жителів.

Вчора кулі бронебійні, трасуючі снаряди – все йшло вздовж села. Вони не дивляться, де мирне населення, де діти, цивільні,

– розповів Георгій Халіков у сюжеті 24 каналу.

Георгій Халіков про обстріли бойовиків: дивіться сюжет 24 каналу (від 21 січня 2019 року)