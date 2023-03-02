Безпілотники білоруських партизанів пробрались до літака А-50 в Мачулищах: повне відео

Білоруські партизани показали повне відео з безпілотників, які пробрались до російського літака А-50 в Мачулищах. Це розвідувальний літак, який корегує ракетні удари по Україні.

Деталі розповіли представники білоруської опозиції. Раніше партизани поділилися з ними лише фрагментом відео.

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На оприлюднених кадрах видно, як дрон безперешкодно літає над аеродромом "Мачулищі". Безпілотник рухається над злітною смугою білоруського аеродрому. Партизани пообіцяли згодом показали повний запис атаки.

Як зазначають BYPOL, дрон потрапив на територію аеродрому "Мачулищі", сів на радар одного з літаків та полетів далі.

Безпілотники спокійно літають біля А-50 в Мачулищах: дивіться відео

Оприлюднене відео, швидше за все, зняли раніше за 26 лютого. На це вказує, зокрема погода. Але цей факт не змінює того, що це відео є чітким прикладом повного провалу системи ППО, яка захищає військовий аеродром під Мінськом.

Що цьому передувало

26 лютого білоруській опозиційний рух повідомив про два вибухи на аеродромі "Мачулищі", що за 12 кілометрів від Мінська.

Згодом стало відомо, що на аеродромі був пошкоджений російський розвідувальний літак, який корегує ракетні удари по Україні.

Через 4 дні після інциденту білоруське Міноборони показало відео, на якому літак нібито не пошкоджений, проте експерти зауважили, що борт знімали лише з певних ракурсів.

Додамо, що військовий експерт Олег Жданов пояснював, що один такий літак коштує 330 мільйонів доларів. Він вважається "очима та вухами" під час завдавання ударів.

Білоруські активісти переконані, що два БпЛА зуміли потрапити на територію аеродрому в Мачулищах та здійснити там серію вибухів. Ймовірно, саме вони стали причиною пошкодження російського літака ДРЛС А-50. У Belarusian Hajun project відзначають, що А-50 є чудовою мішенню завдяки великому куполу склопластику, який має більше 10 метрів та приховує обертову антену радіолокаційного комплексу "Шмель".

Останнім часом російські окупанти використовували цей білоруський аеродром для випробування своєї авіації, це неодноразово спричиняло повітряну тривогу в Україні.