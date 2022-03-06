Пошкоджено газопровід: усі населені пункти від Вугледару до Бердянську залишаться без газу

Російські окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк – Маріуполь. Через це всі населені пункти від Вугледару до Бердянську невдовзі залишаться без газу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Щоб усунути неконтрольований витік газу, фахівцям довелося перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.

На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.

Додамо, що раніше окупанти завдали потужний авіаудар на Сумщині. Місто Охтирка продовжує залишатись без тепла та електроенергії, бо там зруйнувались котли та машинне відділення місцевої ТЕЦ. Місто оговтується після руйнування російської армії.

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