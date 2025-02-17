Пошкоджено приміщення СТО й автомобілі: які наслідки атаки "Шахедами" на Суми

Вночі 17 лютого окупанти вкотре атакували Сумську область ударними дронами. Пошкоджені авто та приміщення станції технічного обслуговування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Сьогодні, 17 лютого, вночі в Сумах внаслідок влучання ворожого ударного БПЛА пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які знаходились там.

Травмованих людей нема. Сьогодні, 17 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих БпЛА типу “Шахед”.

З початку 2025 року підрозділами ППО Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил територіальної оборони ЗСУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби, добровольчих формувань області вже ліквідовано 431 російських безпілотників.

Жоден з них, завдячуючи злагодженій та ефективній роботі зенітників, не досягнув цілі.

Дякуємо нашим Захисникам неба за захист і збережені життя!