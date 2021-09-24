В пошуках роботи за кордоном: як українцям не поповнити гаманці шахраїв

В Україні є понад 2 тисячі контор, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном. До них йдуть ті, хто шукає кращих зарплат, або просто кращої долі.

На роботі за кордоном перебуває кілька мільйонів українців. Вони переказують сюди приблизно мільярд доларів щомісяця.

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Останніми роками – це відчутно більше, ніж інвестує в Україну закордонний бізнес. Наша держава взагалі до пандемії вирвалася в рекордсмени за обсягом міжнародних переказів у Європі.

Водночас шлях наших трудових мігрантів до цих заробітків – важкий. Сама робота часто – не робота мрії. Поки її знайдеш – ризикуєш втратити власні гроші.

Компанії-посередники, які влаштовують на роботу за кордоном, роблять це не на "голому ентузіазмі". Їхні послуги – платні.

Раптове зникнення компаній

В середньому послуги компаній коштують: за документи, перевезення і переговори з роботодавцем.

Якщо пощастить – ви поїдете працювати, якщо ні – хтось поїде відпочивати на ваші гроші. У 2021 році так зникла компанія "ВоркХаб" – після того, як зібрала гроші.

Батько Максима Тишкевича був її клієнтом. Фірма з'їхала з офісу, нікуди не влаштувала сотні людей, гроші не повернула. Адвокати потерпілих кажуть, що мовиться про мільйони.

Попередньо, орієнтовно – це приблизно 7 мільйонів гривень. Цю інформацію повідомили органи Нацполіції. Ми розуміємо, що кількість потерпілих збільшуватиметься. Звичайно, що сума теж більша. Максим Кривов'яз Адвокат потерпілих

У 2020 році так само десятки людей кинула компанія "Арілана". Вона також збирала гроші за працевлаштування у Фінляндії. А потім – раптово зникла, на роботу не влаштувала.

Ганна Моторіна 2020 року знайшла в інтернеті агентство FLeaders, яке пропонувало роботу у США. Підписала угоду, переказала 450 євро – а далі керівник агентства ввімкнув режим "поза зоною досяжності".

"Карантин, не можемо оформити анкети, заявки. Загалом, у нього постійно не виходило. В результаті написали: все, ми не хочемо вже працювати", – поділилась потерпіла.

Покараних – немає

Контактні телефони "ВоркХабу" і "Арілани" не відповідають. З попередніх офісів вони зникли. Телефон агентства FLeaders також завжди недоступний. А офісу в бізнес-центрі, про який вони пишуть, просто немає.

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Щороку відбувається одне й те саме. Посередники з працевлаштування за кордоном зникають з грошима клієнтів. Кримінальні справи завели, але покараних немає.

Посередник і ліцензія

Зводити трудових мігрантів із закордонними роботодавцями – не незаконно. Водночас їхня діяльність – специфічна.

Тож щоб її контролювати, держава запровадила ліцензування. Компанії, які надають такі послуги, зобов'язані мати ліцензію.

Цей вид діяльності – організація виїзду людей для роботи за кордон – є ліцензійною. Тому треба перевірити, чи вона є в компанії, яка пропонує посередницькі послуги. А також – перевірити, чи розповсюджується дія цієї ліцензії на країну, в яку людина хоче виїхати. Максим Сиченко Адвокат потерпілих

Раніше ліцензії видавало Міністерство соцполітики, зараз – Мінекономіки. На сайті можна перевірити наявність ліцензії.



Як перевірити наявність ліцензії / Скриншот з відео Bihus.Info

Ліцензія – це гарантія того, що фірма має:

необхідні документи для співпраці з роботодавцями конкретної країни;

контракт з роботодавцем на підбір працівників;

завірений проєкт трудового договору.

Якщо агентство-посередник не має такої ліцензії або має ліцензію на одну країну, а відправляє людей в іншу – це "перший дзвіночок".

Вона порушує законодавство. Тому очікувати, що компанія буде абсолютно чесною з клієнтами – ризиковано. Може пощастити, або ні.

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Запитувати в компанії-посередника номер ліцензії – обов'язково. Потім перевіряти цей номер на сайті Мінекономіки – теж. Перелік усіх хто має – завантажують таблицю. Там же можна побачити, з якою саме країною посереднику дозволено співпрацювати.

У компанії "ВоркХаб", яка, за даними адвокатів, кинула українців на мільйони гривень, ліцензія була. Водночас тільки на працевлаштування в Чехії, на Фінляндію – ні.

Тому все, що вона пропонувала щодо Фінляндії – від початку сумнівне. В агентства FLeaders ліцензії взагалі немає.

Приклад брехні посередників

Але такі посередники можуть брехати, що в них ліцензія є. Наприклад, у соцмережах начебто компанія Jobs Ua пропонує вакансії за кордоном.

Мовиться не про той сайт, який пропонує вакансії по Україні. Це просто хлопці, які назвали сторінки в соцмережах знайомою назвою і вказують там нібито номер ліцензії на працевлаштування за кордоном.



Фейкова компанія Jobs Ua / Скриншот з відео Bihus.Info

Той номер – фейковий. Журналісти не змогли знайти його на сайті Мінекономіки. Перепитали у самої компанії під виглядом клієнта.

Там відіслали до вказаного номеру ліцензії. Після цього написали запит в міністерство і отримали чергове підтвердження, що такої ліцензії немає.

Тобто компанія намагається вдати, що має ліцензію, а насправді не має. Це означає, як мінімум, що фірма вводить в оману вже на старті. Розмова про ліцензію з представником Jobs Ua Микитою виявилася феєричною.

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Він заявив, що влітку 2020 року була польська ліцензія. Але після сварки з партнером він залишився без неї. Водночас в Чехію він влаштовує людей незаконно.

"Сюрпризи" для трудових мігрантів

Ліцензії у цієї компанії немає, але на своїх сторінках вона пише, що є. Якщо вам збрехали на самому початку, то є сумніви, що надалі будуть "чистими". Віталій Вітрук їздив на роботу через тих, хто називає себе Jobs Ua, заплатив 450 євро.

Ми всі їхали на офіційне працевлаштування, платили гроші за те, щоб нам зробили документи. Ми без проблем мали все переїхати. Але в Чехію не в'їхали, мали низку проблем... Віталій Вітрук Невдало з'їздив на роботу за кордон

Потім кілька днів просто чекали. Коли почали працювати – то не всі і не регулярно. Зрештою навіть ті, хто працював, отримали не всі гроші.

Зміна роботи вже після виїзду, проблеми з документами і зарплатою – це ті "сюрпризи", на які масово скаржаться трудові мігранти, яких не кинули на старті і повезли хоч кудись.

Перевіряти ліцензію і дивитись відгуки важливо до того, як ви надсилаєте гроші чи відправляєтесь в невідоме з валізою. Перевіряти після – не працює. Не очікуйте, що таке агентство, коли обіцяє вам зарплату, гарантує її. Якщо пощастить – вас з роботодавцем познайомлять, все інше – ваш клопіт.

Шокуючі звернення чоловіків

Міжнародна організація з міграції нерідко отримує справді шокуючі звернення. Водночас попри стереотипи, серед постраждалих – часто чоловіки.

Останніми роками значна частина постраждалих, понад 70%, – це чоловіки, які виїжджають великими групами. Думають, що з ними нічого не станеться, тому що звикли вважати, що торгівля людьми – це про жінок і сексуальну експлуатацію. Все закінчується погано: тим, що в них відбирають документи, закривають, не дозволяють виходити, б'ють, залякують і потім не виплачують обіцяних грошей. Варвара Жлуктенко Речниця представництва

Звісно ті, хто організовують такі схеми, найменше зацікавлені у легалізації і контролі з боку держави. Тому відсутність ліцензії – дуже важливий показник.

Найпопулярніша схема шахраїв

Як розповіла Жлуктенко, останнім часом дуже поширеною є схема, коли люди приїжджають за кордон, але там їх ніхто не зустрічає. Вони – на вокзалі, не знають, куди їм дітися, що робити, напозичали грошей, щоб заплатити посереднику.

Вже на місці до них раптово підходить якийсь "добродій" чи "добродійка", дуже часто – з української громади, і щиро пропонує допомогу: влаштувати кудись на будівництво, чи в сільське господарство, чи до когось додому на роботу.

Так і починається експлуатація людей. Тому що замість порятунку вони потрапляють в ситуацію торгівлі людьми. В них відбирають документи, як мінімум, не сплачують обіцяних грошей. Або ж застосовують фізичне насильство і залякування.

Роботодавці і документи

Щоб переконати співпрацювати з ними, посередники використовують не лише фейкові ліцензії, а й трудові договори. Така психологічна "фішка", мовляв, дивіться, все гарантовано, є роботодавець, печатки і підписи, тому платіть гроші.

Батькові Максима компанія "ВоркХаб" надіслала тристоронній договір із заводом кави у Фінляндії – із крутою зарплатою.



Договір, який надіслала компанія "ВоркХаб" / Скриншот з відео Bihus.Info

У договорі – підпис і печатка фінського роботодавця. За свої послуги "ВоркХаб" взяв майже 10 тисяч гривень – офіційним переказом на банківський рахунок фірми.

Батько потерпілого нікуди не поїхав, гроші назад не отримав. Представники фірми зникли, як і сама компанія. Навряд чи її керівництво зараз працює на кавовій фабриці.

Компанія "ВоркХаб" пропрацювала в Україні 3 роки. Продавала послуги працевлаштування у Фінляндії, хоча ліцензію мала лише на Чехію. Чи були ті договори з фінами справжні – тепер з'ясовує Нацпол.

Чеську ліцензію їй вже теж анулювали. Але тільки після того, як зникли гроші.

Інша зникла фірма-посередник – "Арілана" – теж давала підписувати тристоронні угоди нібито з підписом і печаткою фінського роботодавця.



Фейкові тристоронні угоди "Арілани" / Скриншот з відео Bihus.Info

Фінський суспільний мовник навіть окремий матеріал присвятив таким аферам з українцями. Там теж – низка історій, коли після отримання договорів і оплати посереднику українці нікуди не поїхали, а посередники просто зникли.

Аферисти часто використовують відомі закордонні підприємства просто "як гачок". Тому переконатись треба не лише в тому, що таке підприємство є, а в тому, що воно справді шукає закордонних робітників.

Треба передивитися розділ вакансій на сайті самого роботодавця. А також – його вакансії на біржах праці конкретної країни. Немає вашої вакансії – вимагайте ще доказів у посередника.

Оплата послуг

Мало хто знає, але українське законодавство забороняє посередникам брати гроші за працевлаштування за кордоном до того, як це працевлаштування відбудеться.

. З постанови Кабінету Міністрів – "Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг".

У 2021 році Мінекономіки анулювало 4 ліцензії агентств, які займалися працевлаштуванням за кордоном. Водночас цей ринок все одно "кишить" шахраями – тими, хто виставляє оголошення без ліцензії; відправляє не туди, куди обіцяв; не на ту зарплату або взагалі не відправляє.

Перше, що я не зробив, це перевірка фірми у фейсбуці. Зараз є можливість просто знайти її по групах в інтернеті, подивитися відгуки. Віталій Вітрук Невдало з'їздив на роботу за кордон

У Міжнародній організації з міграції, до речі, допомагають не лише розв'язувати проблеми. Там ще й консультують перед ухваленням рішення, можуть допомогти перевірити посередника.

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"Безкоштовна гаряча лінія – 527 з мобільного – працює для того, щоб консультувати людей щодо різних питань, пов'язаних з міграцією. Там можуть порадити, як перевірити ліцензію посередника, на що потрібно звертати увагу під час підписання контракту, які правила безпечної подорожі", – наголосила Жлуктенко.