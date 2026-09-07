Пошуки поховань у Пужниках завершено: які підсумки українсько-польської експедиції

Спільна команда українських і польських дослідників завершила шестиденний етап пошуку останків загиблих під час Другої світової війни в колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Впродовж експедиції науковцям не вдалося виявити масового поховання, тому розшукові роботи планують відновити наступного року.

Як повідомила виданню Укрінформ археологиня спеціалізованої установи Волинські старожитності Аліна Харламова, поточна експедиція стала черговим кроком у дослідженнях території колишнього населеного пункту. Науковці проводили польові розшукові заходи, орієнтуючись на архівні дані та попередні свідчення.

Які подробиці?

"Пошукові роботи у колишньому селі Пужники завершені. Вони тривали протягом шести днів. Не вдалося виявити масового поховання останків загиблих під час Другої світової війни", – зазначила Аліна Харламова.

За її словами, найімовірніше, пошуки масового поховання продовжать наступного року. Попередні етапи розкопок на цій локації мали важливі результати: навесні 2025 року спільна експедиція виявила останки 42 осіб, які восени того ж року урочисто перепоховали в Тернопільській області за участю урядовців обох держав.

Пошуковий контекст та співпраця двох країн

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, українські та польські фахівці регулярно проводять взаємні дослідження у місцях історичної пам'яті. Нещодавно дозвіл на розшукові роботи отримав Меморіально-пошуковий центр "Доля" для експедиції в селищі Ласків на Холмщині.

Крім того, навесні 2026 року дослідники завершили перший етап спільної пошукової експедиції у селі Угли на Рівненщині. Координацію цих процесів здійснює спільна українсько-польська робоча група з питань гідних поховань, створена з ініціативи профільних міністерств обох країн.