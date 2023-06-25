Течією затягло під воду: на Львівщині п’яту добу шукають 17-річного Романа

У Львівській області зник молодий житель села Грусятичі Стрийського району. Його звати Роман Герич. Хлопець міг потонути у річці Стрий.

У місті Жидачів Львівської області трагічно загинув 17-річний Роман Герич. Наразі тривають пошуки його тіла.

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Подробиці трагедії

Роман перебував разом з двома одногрупниками у Жидачеві 21 червня. Вони відправилися на берег до моста, що не діє. Тієї ж середи близько 14:15 хлопець опинився у річці Стрий.

Згодом сильна течія затягла його під воду. На жаль, за попередньою інформацією, Роман міг потонути. Нині тривають пошуки його тіла. Місцева поліція закликає телефонувати за номером 102 усіх, хто володіє будь-якою інформацією про Герича Романа Івановича 30.09.2005 року народження, яка може посприяти його пошукам.



Зниклий Роман Герич / Фото з соцмереж

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