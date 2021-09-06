Пошуковий запит "розумне голосування" – під забороною у Росії

Словосполучення "розумне голосування" – під забороною для пошуковиків Google та "Яндекс" у Росії. Все через зв'язок із ініціативою команди опозиціонера Олексія Навального.

Google та "Яндекс" заборонили показувати у пошуковій видачі це словосполучення. Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд Москви – якраз напередодні виборів.

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"Розумне голосування" – це назва стратегії команди опозиціонера Навального. Вона спрямована на те, аби позбавити "Єдину Росію" голосів на муніципальних, регіональних та федеральних виборах, які пройдуть у країні з 17 по 19 вересня.

Позов подала компанія, яка продає овечу вовну

Позов через словосполучення, яке використовують російські опозиціонери, подала ставропольська компанія "Вулінтрейд". Раніше вона отримала у держави права на логотип та товарний знак "Розумне голосування". Його зареєстрували у рекордні терміни: заявку подали 29 червня, а вже 27 липня відомство її розглянуло.

"Вулінтрейд" через суд вимагала, аби Google та "Яндексу" заборонили відображати у результатах пошуку стратегію команди. Цікаво, що компанія, згідно з публічними реєстрами, займається заготівлею та продажем овечої вовни, та аж ніяк не виборами.

Що цьому передувало

Наприкінці липня "Роскомнадзор" за рішенням Генпрокуратури заблокував сайт Навального, кілька десятків пов'язаних з ним порталів та сайт його Фонду боротьби з корупцією.

Крім цього, у серпні у Роскомнадзорі намагалися домогтися, аби App Store та Google Play видалили додаток "Навальний".

Водночас відомство заблокувало сайт опозиціонера navalny.com. Там також намагаються добитися блокування сторінок його соратників у соцмережах.