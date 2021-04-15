Посилення карантину в Запоріжжі: вводять спецперепустки на транспорт

У Запоріжжі вирішили посилити карантинні обмеження. Зокрема, це стосується громадського транспорту. З п'ятниці, 16 квітня, у ньому перевозитимуть лише за спецперепустками.
Джерело:Міськрада Запоріжжя
Таке рішення ухвалили на комісії надзвичайних ситуацій 14 квітня. Спецперепустки планують надавати лише працівникам певних сфер.
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Хто може користуватися транспортом
У Запоріжжі правила схоже на ті, які були в інших містах. Громадським транспортом тут зможуть користуватися лише працівники критичної інфраструктури. Кому першочергово нададуть спецперепустки:
- медикам;
- освітянам;
- людям, які потребують медичної допомоги;
- батькам, які мають підвозити дітей до дитсадків.
У заяві на отримання спецперепусток людина має обрати, що забезпечує її установа:
- продовольче забезпечення;
- самоврядування;
- енергозабезпечення;
- водозабезпечення;
- зв'язок та комунікації;
- фінансові та банківські послуги;
- роботу сфери оборони;
- правопорядок та цивільний захист;
- інфраструктуру транспортного забезпечення;
- надання найважливіших державних послуг (також в органах місцевого самоврядування);
- роботу об'єктів із безперервним промисловим циклом;
- функціонування об'єктів із потенційно небезпечними технологіями та виробництвом, хімічної промисловості;
- роботу комунальних, аварійних та рятувальних служб, а також служб екстреної допомоги населенню.
Обмеження в різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу