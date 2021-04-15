Посилення карантину в Запоріжжі: вводять спецперепустки на транспорт

У Запоріжжі вирішили посилити карантинні обмеження. Зокрема, це стосується громадського транспорту. З п'ятниці, 16 квітня, у ньому перевозитимуть лише за спецперепустками.

Таке рішення ухвалили на комісії надзвичайних ситуацій 14 квітня. Спецперепустки планують надавати лише працівникам певних сфер.

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Хто може користуватися транспортом

У Запоріжжі правила схоже на ті, які були в інших містах. Громадським транспортом тут зможуть користуватися лише працівники критичної інфраструктури. Кому першочергово нададуть спецперепустки:

медикам;

освітянам;

людям, які потребують медичної допомоги;

батькам, які мають підвозити дітей до дитсадків.

У заяві на отримання спецперепусток людина має обрати, що забезпечує її установа:

продовольче забезпечення;

самоврядування;

енергозабезпечення;

водозабезпечення;

зв'язок та комунікації;

фінансові та банківські послуги;

роботу сфери оборони;

правопорядок та цивільний захист;

інфраструктуру транспортного забезпечення;

надання найважливіших державних послуг (також в органах місцевого самоврядування);

роботу об'єктів із безперервним промисловим циклом;

функціонування об'єктів із потенційно небезпечними технологіями та виробництвом, хімічної промисловості;

роботу комунальних, аварійних та рятувальних служб, а також служб екстреної допомоги населенню.

У Запоріжжі з 12 квітня посилили карантинні обмеження. Громадський транспорт почав перевозити пасажирів лише на сидячих місцях і тільки з 6:00 до 9:30 зранку та з 16:00 до 20:00 ввечері. Також там зачинили літні майданчики закладів громадського харчування, а також атракціони. Детальніше про це – за посиланням



Обмеження в різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу