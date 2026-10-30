Посилення перевірок і моніторинг: Драпатий підписав наказ щодо роботи ВЛК

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за військово-лікарськими комісіями. Документ має унеможливити мобілізацію непридатних громадян і подолати прояви корупції.

Подробиці повідомив виданню "Інтерфакс-Україна" представник Головного управління комунікацій ЗС України майор Дмитро Лиховій.

Що відомо про посилення контролю над ВЛК?

У війську запроваджують постійний нагляд за рішеннями медичних комісій та перевірку обґрунтованості їхніх висновків. Також суттєво посилюється нагляд за процедурою направлення військовозобов'язаних на огляди.

У Генеральному штабі зазначили, що підписаний наказ спрямований на комплексну зміну підходів до проведення медичних комісій.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Наказ має на меті підвищити якість медичних оглядів військовозобов'язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров'я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів,

– розповіли у Генштабі.

Відповідно до наказу, особливу увагу приділятимуть випадкам, коли людину спочатку визнали придатною, а згодом встановили її непридатність через захворювання, не пов'язані з проходженням служби.

Заклади охорони здоров'я та конкретні лікарі нестимуть персональну відповідальність за фіктивні або недбалі висновки.

Навчання лікарів і перевірка реєстрів

Дмитро Лиховій зазначив, що окремий акцент військові посадовці роблять на детальнішому обстеженні осіб із хронічними недугами, які здатні загостритися вже в перші місяці проходження служби.

За результатами постійного моніторингу уповноважені органи проводитимуть регулярні інспекції.

Для голів і членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуть спеціальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів. Крім того, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК та СП направляють військовозобов'язаних на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів,

– йдеться у коментарі.

Представник Генштабу підкреслив, що затверджені нововведення відповідають принципам чесної оцінки реального стану справ, які головнокомандувач оприлюднив у вересні.

"Серед них – чесна оцінка реального стану справ, готовність визнавати помилки та виправляти їх. Адже проблеми, які замовчують або ігнорують, лише поглиблюються. Кожен виявлений недолік має бути проаналізований і усунутий. А життя та здоров'я людей мають бути пріоритетом на всіх етапах військової служби", – резюмували у Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що військовозобов'язані, яких місцеві ВЛК визнали непридатними до служби, місяцями чекають на затвердження цього рішення вищими комісіями.

Через затримки в електронних реєстрах не з'являється відмітка про виключення з обліку, тож чоловіків можуть повторно направити на медогляд. Адвокат Євген Филипець пояснив, що документи іноді кілька разів повертають через формальні помилки. У результаті людина залишається на обліку, попри висновок про непридатність.

За словами юриста, такі затримки можуть тривати до року. Після цього ТЦК може заявити, що висновок ВЛК уже неактуальний, і вимагати повторного проходження комісії. Филипець вважає такий підхід незаконним.