Посилення рубля – штучне: Росія не має валютного фонду

Центральний російський банк повністю обмежив валютний ринок і показує красиву картинку, нібито рубль посилюється. Насправді це посилення штучне.

Про це в ефірі 24 каналу заявив член Ради Нацбанку Василь Фурман.

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Він наголосив, що у росіян немає валютного ринку. Через це нібито посилення робля – штучне. Це дозволяє їм "малювати" будь-яку цифру: хоч 60 центів за рубль, як було в радянський період.

Росіяни сьогодні не можуть купити долари, вони не можуть зняти їх з банківської системи. У них тільки починається все,

– зазначив експерт.

Натомість в Україні Національний банк зафіксував вартість на рівні 29,25 гривні за долар. Такий курс протримається до кінця війни. Як підкреслив Фурман, це продемонструвало свою доцільність.

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