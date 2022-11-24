"Краще для нашої безпеки": Польща просить Німеччину передати ППО Patriot не їй, а Україні

Польща просить Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли.

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.

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Польща просить надати Україні системи ППО Patriot

Блащак зазначив, що після чергових російських ракетних ударів він попросив Німеччину передати запропоновані Польщі системи ППО Patriot Україні, щоб розмістити їх на західному кордоні нашої держави.

Це вбереже Україну від подальших жертв і знеструмлень, а також підвищить безпеку на нашому східному кордоні,

– зауважив міністр оборони Польщі.

За інформацією Niezalezna, польський експрем'єр та голова керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський розповів, що пропозиція міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт надати Польщі системи ППО Patriot і винищувачі Eurofighter, безумовно, є цікавою.

"Я вважаю, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що системи розташовувалися б на Заході України", – зауважив Качинський.

На його думку, ці ЗРК ефективніше збивали б російські ракети, ніж С-300.

"З іншого боку, це б уберегло нас від таких подій, як та, що сталася в Пшеводові. Водночас якби росіяни вирішили б напасти на нас, це теж було б для нас захистом", – пояснив експрем'єр.

Качинський вважає це рішення оптимальним. Воно також показало б, що Німеччина реально змінює свою позицію. Мовиться про потужну підтримку не лише на словах, а й на справах.

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