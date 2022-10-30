Мобілізація в Україні: чи посилиться призов і які спеціальності потрібні на фронті

Мобілізація в Україні залежить від ситуації на фронті. Кожен військкомат має план за кількістю спеціалістів, яких потрібно призвати. Якщо ситуація загострюється, відповідно і кількість зростає. Втім, наразі не будуть мобілізовувати усіх військовозобов’язаних чоловіків.

Оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також мінятимуться. Про це розповідає начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Мобілізовувати всіх військовозобов'язаних не будуть

Втім, за словами Горбача, потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків зараз немає та найближчим часом не буде. Навпаки ухвалюють закони про звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей.

До територіальних центрів комплектування вже приходить набагато менше добровольців, які хочуть мобілізуватися, ніж на початку війни, але вони все одно є. Деяким із них відмовляють, адже хтось не підходить за станом здоров’я, хтось – за законодавством не підлягає призову.

Які професії потрібні на фронті

Наразі мобілізують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу". Горбач зазначив, що дефіциту будь-яких спеціальностей немає.

Тих, хто раніше не служив, призивають лише до навчальних центрів для первинної підготовки. Вона триває мінімум місяць.

На прості спеціальності, наприклад, стрільців, готують місяць.

Навідників або командирів бойової машини готують півтора місяця чи більше.

Для висококваліфікованої спеціальності, зокрема, оператора дронів, потрібно навчатися кілька місяців".

Процес підготовки спеціалістів не припиняється. Горбач не розповідає, скільки всього резервістів є в Україні, але наголошує, що пропорція приблизно така ж, як і в Росії.

Чи зможуть відпочити ті, хто воює з 24 лютого

Начальник управління штабу пояснив, поки що законодавство не передбачає, щоб мобілізовані під час воєнного стану могли звільнитися зі служби до його закінчення. Однак відбуваються ротації, також військовим дають відпустки для відпочинку.

Якщо військова частина якийсь час перебуває на одному з найважчих напрямків, це може бути від кількох місяців до пів року. Чіткового терміну немає. Потім її відводять у спокійніше місце, і командир надає військовим відпустки – 10 днів без урахування часу на дорогу.

Якщо у військового вдома виникли якісь проблеми, він може взяти ще кілька відпусток по 10 днів. Горбач додає, пропорція приблизно така: дві третини військової частини залишаються на місці, одна третина – у відпустках.

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