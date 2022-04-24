Посилюватимуть тиск на наші позиції, – Арестович сказав, чого чекати найближчими днями

Росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для власних військових цілей. Водночас на фронті можна очікувати ймовірного посилення тиску на українські позиції.

Втім, прогнози – оптимістичні, ворогу нічого не вдасться. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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"На фронті треба чекати посилення тиску на наші позиції із намаганням хоч якось добитись цілей операцій, які від них вимагає політичне керівництво", – заявив Арестович.

Мовиться про вихід на кордони Луганської та Донецької областей. На думку радника голови Офісу Президента, їм цього не вдасться навіть попри посилення тиску.

Як пояснив Арестович, українській стороні надходить військова допомога від Заходу. Тому він поки дає оптимістичні прогнози й переконаний, що Збройні Сили Україні дадуть відсіч ворогу.

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