Чи "посиплеться" фронт, якщо Путін перекине війська з Сирії в Україну

Росія виводить свої військові бази із Сирії: частина передислокувалася до Лівії, частина поїхала додому. Це додаткові вивільнені війська Росії, які можуть задіюватись у війні проти України.

Журналістка Першого радіо, сходознавиця Маріанна Біленька розповіла в ефірі 24 Каналу, що російські бази Хмеймім та Тартус, які активно вивозять із Сирії, не є достатньо потужними, щоб суттєво вплинути на ситуацію на українському фронті.

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Жодних офіційних заяв про можливе відправлення цих військ в Україну наразі не було. Тобто це лише припущення.

Поки що йдеться про часткову передислокацію в бік Лівії, де Росія також має свої інтереси. Це невеликі бази, де розміщували системи ППО та наземні служби. Щось невизначне, адже основні бойові сили з Сирії давно вивели – ударні спецпідрозділи та інші війська,

– пояснила сходознавиця Маріанна Біленька.

Російська армія почала залишати Сирію вже за кілька днів після падіння режиму Башара Асада, яке сталося 8 грудня.

Куди прямують втікачі

За даними керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, у Сирії перебувало від 6 до 7,5 тисяч російських солдатів.

Техніку, озброєння та війська планували вивозити військовими літаками з авіабази Хмеймім, а з Тартуса – кораблями.

Напередодні про це повідомляло Головне управління розвідки МО України. Вони ж 15 грудня опублікували інформацію про те, що Росія "переїжджає" із Сирії до Чкаловска, Нижнього Новґорода та Махачкали.