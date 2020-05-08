Послаблення карантину у Львові: що відкриють вже з 11 травня
Міська влада Львова провела комісію з надзвичайних ситуацій, за результатами якої вирішила послаблювати карантин з 11 травня. Зокрема, у місті відкриють парки, свери, заклади громадського харчування під відкритим небом, а також музеї.
Також чиновники 12 травня 2020 року проведуть ще одне позачергове засідання міської комісії. Про це заявив заступник міського голови з розвитку Андрій Москаленко, повідомляє 24 канал.
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Список об'єктів у Львові, які з 11 травня відновлюють свою роботу:
- Парки, лісопарки, зелені зони, зокрема і Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького;
- Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Територія Терору, музей Личаківський Цвинтар – за окремим протоколом – з можливістю прийому відвідувачів;
- Автокінотеатри за окремим протоколом;
- Театри, концертні організації, художні колективи матимуть можливість проводити репетиції – за умови дотримання заходів карантинної безпеки;
- Заклади громадського харчування з літніми майданчиками та роботою на виніс – за окремим протоколом;
- Торгівля засобами зв'язку та телекомунікацій, мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, які передають інформацію;
- Індивідуальні спортивні тренування, навчально-тренувальні збори спортивних команд;
- Діяльність закладів побутового обслуговування за винятком перукарень, манікюрних салонів, косметологічних салонів, масажних салонів, салонів краси, СПА-салонів, фітнес-центрів;
- Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
- Діяльність підприємств з точок продажу преси;
- Торгівля в магазинах та магазинах, які розташовані в торгівельно-розважальних центрах, промислової групи товарів, за винятком магазинів одягу, білизни та взуття. Обмеження знімають за умови забезпечення персоналу (захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, перебування у приміщенні не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів торгівельної площі та з дотриманням санітарних та протиепідемічних норм;
- Торгівля квітами на виніс.
Щодо роботи магазинів одягу та взуття, перукарень і салонів краси, мер Львова Андрій Садовий зазначив, що це розглядатиметься на наступному засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.
Щодо ринків, то Садовий наголосив: все, що працює на свіжому повітрі – може працювати при дотриманні чітких правил.
Зверніть увагу! За останню добу на Львівщині зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 на 8 травня по Україні – 65 нових випадків. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Україну ще чекає пік захворюваності, і до нього варто бути готовим.
Що відомо про COVID-19 у Львові
- Станом на 8 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом,
- з них 18 – летальні,
- 138 пацієнтів одужали.