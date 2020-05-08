Послаблення карантину у Львові: що відкриють вже з 11 травня

Міська влада Львова провела комісію з надзвичайних ситуацій, за результатами якої вирішила послаблювати карантин з 11 травня. Зокрема, у місті відкриють парки, свери, заклади громадського харчування під відкритим небом, а також музеї.

Також чиновники 12 травня 2020 року проведуть ще одне позачергове засідання міської комісії. Про це заявив заступник міського голови з розвитку Андрій Москаленко, повідомляє 24 канал.

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Список об'єктів у Львові, які з 11 травня відновлюють свою роботу:

Парки, лісопарки, зелені зони , зокрема і Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького;

, зокрема і Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького; Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Територія Терору, музей Личаківський Цвинтар – за окремим протоколом – з можливістю прийому відвідувачів;

Автокінотеатри за окремим протоколом;

за окремим протоколом; Театри, концертні організації, художні колективи матимуть можливість проводити репетиції – за умови дотримання заходів карантинної безпеки;

Заклади громадського харчування з літніми майданчиками та роботою на виніс – за окремим протоколом;

та роботою на виніс – за окремим протоколом; Торгівля засобами зв'язку та телекомунікацій , мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, які передають інформацію;

, мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, які передають інформацію; Індивідуальні спортивні тренування , навчально-тренувальні збори спортивних команд;

, навчально-тренувальні збори спортивних команд; Діяльність закладів побутового обслуговування за винятком перукарень, манікюрних салонів, косметологічних салонів, масажних салонів, салонів краси, СПА-салонів, фітнес-центрів ;

; Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;

Діяльність підприємств з точок продажу преси;

Торгівля в магазинах та магазинах , які розташовані в торгівельно-розважальних центрах, промислової групи товарів, за винятком магазинів одягу, білизни та взуття . Обмеження знімають за умови забезпечення персоналу (захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, перебування у приміщенні не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів торгівельної площі та з дотриманням санітарних та протиепідемічних норм;

, які розташовані в торгівельно-розважальних центрах, промислової групи товарів, . Обмеження знімають за умови забезпечення персоналу (захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, перебування у приміщенні не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів торгівельної площі та з дотриманням санітарних та протиепідемічних норм; Торгівля квітами на виніс.

Щодо роботи магазинів одягу та взуття, перукарень і салонів краси, мер Львова Андрій Садовий зазначив, що це розглядатиметься на наступному засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

Щодо ринків, то Садовий наголосив: все, що працює на свіжому повітрі – може працювати при дотриманні чітких правил.

Зверніть увагу! За останню добу на Львівщині зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 на 8 травня по Україні – 65 нових випадків. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Україну ще чекає пік захворюваності, і до нього варто бути готовим.

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