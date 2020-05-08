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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Послаблення карантину у Львові: що відкриють вже з 11 травня

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Послаблення карантину у Львові – що відкриють з 11 травня 2020
Роботу яких закладів дозволять у Львові з 11 травня / zaxid.net

Міська влада Львова провела комісію з надзвичайних ситуацій, за результатами якої вирішила послаблювати карантин з 11 травня. Зокрема, у місті відкриють парки, свери, заклади громадського харчування під відкритим небом, а також музеї.

Також чиновники 12 травня 2020 року проведуть ще одне позачергове засідання міської комісії. Про це заявив заступник міського голови з розвитку Андрій Москаленко, повідомляє 24 канал.

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Список об'єктів у Львові, які з 11 травня відновлюють свою роботу:

  • Парки, лісопарки, зелені зони, зокрема і Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького;
  • Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Територія Терору, музей Личаківський Цвинтар – за окремим протоколом – з можливістю прийому відвідувачів;
  • Автокінотеатри за окремим протоколом;
  • Театри, концертні організації, художні колективи матимуть можливість проводити репетиції – за умови дотримання заходів карантинної безпеки;
  • Заклади громадського харчування з літніми майданчиками та роботою на виніс – за окремим протоколом;
  • Торгівля засобами зв'язку та телекомунікацій, мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, які передають інформацію;
  • Індивідуальні спортивні тренування, навчально-тренувальні збори спортивних команд;
  • Діяльність закладів побутового обслуговування за винятком перукарень, манікюрних салонів, косметологічних салонів, масажних салонів, салонів краси, СПА-салонів, фітнес-центрів;
  • Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
  • Діяльність підприємств з точок продажу преси;
  • Торгівля в магазинах та магазинах, які розташовані в торгівельно-розважальних центрах, промислової групи товарів, за винятком магазинів одягу, білизни та взуття. Обмеження знімають за умови забезпечення персоналу (захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, перебування у приміщенні не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів торгівельної площі та з дотриманням санітарних та протиепідемічних норм;
  • Торгівля квітами на виніс.

Щодо роботи магазинів одягу та взуття, перукарень і салонів краси, мер Львова Андрій Садовий зазначив, що це розглядатиметься на наступному засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

Щодо ринків, то Садовий наголосив: все, що працює на свіжому повітрі – може працювати при дотриманні чітких правил.

Зверніть увагу!  За останню добу на Львівщині зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 на 8 травня по Україні – 65 нових випадків. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Україну ще чекає пік захворюваності, і до нього варто бути готовим.

Що відомо про COVID-19 у Львові

  • Станом на 8 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом,
  • з них 18 – летальні,
  • 138 пацієнтів одужали.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Львова Коронавірус в Україні Новини України Андрій Садовий
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