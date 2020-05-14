У Львові з 15 і 18 травня планують нові послаблення карантину: що відкриють

Комісія з надзвичайних ситуацій у Львові схвалила рішення про другий етап виходу з карантину в місті. Він запланований поступово на 15 і 18 травня, а в його межах хочуть відкрити ще цілу низку установ, які були закритими з березня.

Про чергове послаблення карантину в місті Лева повідомив його мер Андрій Садовий.

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Що відкриють у Львові з 15 травня:

візові центри;

продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю;

непродовольчі ринки;

Що відкриють у Львові з 18 травня:

магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;

поліклініки міста.

Однак усі ці заклади зобов'язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення – штраф і закриття,

– наголосив Андрій Садовий.

Втім подальша доля карантинних послаблень у Львові залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу. За словами мера, міська влада постійно моніторить ситуацію.

"Якщо впродовж трьох днів відсоток позитивних результатів буде більшим ніж 23% від кількості протестованих за добу, комісія ухвалюватиме рішення про відновлення карантинних обмежень", – розповів міський голова.

До слова, комісія також схвалила виділення 10 мільйонів гривень на купівлю апарату штучного кровообігу. Він потрібен для проведення планових операцій у лікарні швидкої медичної допомоги.



Другий етап послаблення карантину в Україні: що відкриють / інфографіка 24 каналу