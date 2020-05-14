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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

У Львові з 15 і 18 травня планують нові послаблення карантину: що відкриють

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Послаблення карантину, Львів з 15 травня 2020: що відкриють
У Львові запланували нове послаблення карантину / zaxid.net

Комісія з надзвичайних ситуацій у Львові схвалила рішення про другий етап виходу з карантину в місті. Він запланований поступово на 15 і 18 травня, а в його межах хочуть відкрити ще цілу низку установ, які були закритими з березня.

Про чергове послаблення карантину в місті Лева повідомив його мер Андрій Садовий.

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Що відкриють у Львові з 15 травня:

  • візові центри;
  • продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю;
  • непродовольчі ринки;

Що відкриють у Львові з 18 травня:

  • магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;
  • поліклініки міста.

Однак усі ці заклади зобов'язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення – штраф і закриття,
– наголосив Андрій Садовий.

Втім подальша доля карантинних послаблень у Львові залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу. За словами мера, міська влада постійно моніторить ситуацію.

"Якщо впродовж трьох днів відсоток позитивних результатів буде більшим ніж 23% від кількості протестованих за добу, комісія ухвалюватиме рішення про відновлення карантинних обмежень", – розповів міський голова.

До слова, комісія також схвалила виділення 10 мільйонів гривень на купівлю апарату штучного кровообігу. Він потрібен для проведення планових операцій у лікарні швидкої медичної допомоги.

послаблення карантину з 22 травня
Другий етап послаблення карантину в Україні: що відкриють / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Андрій Садовий Новини Львова
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