Ані другий, ані третій етапи послаблення карантину на Львівщині так і не розпочалися 1 червня. Цього разу пом’якшення обмежень відклали щонайменше до 5 числа.

Чому відклали послаблення карантину на Львівщині

Рішення щодо відкладення послаблення карантину на Львівщині 1 червня ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Zaxid.net.

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Такий крок комісія аргументує тим, що в області перевищено показник інцидентності захворювань. Тобто середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів не становить менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. А отже, робота громадського транспорту та дитсадків, спортивних клубів залишається під забороною.

За словами заступника голови ЛОДА Тараса Греня, сьогодні загалом на Львівщині інцидентність захворювань на 100 тисяч населення складає 13,5 нових випадків за тиждень. Чиновник додав, що значну частку у цьому становить показник захворюваності саме у місті Львові.

Єдиною підставою для непом’якшення карантину є показник інцидентності захворювань у Львові, де він становить 27,3 нових випадків на 100 тисясч населення, в той час в районах області – 7. Сукупно по області цей показник складає 13,5,

– уточнив Грень.

Продовження непом’якшення карантину також підтримав директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис. Він пояснив, що на Львівщині зберігається стабільно висока кількість звернень людей у стаціонари, яких госпіталізують у середньому і важкому стані. Водночас, з його слів, лікарні дають раду з навантаженням.

Крім того, рішення комісії підтримав директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів.

Зауважимо, що наступне засідання обласної комісії ТЕБ і НС відбудеться у п’ятницю, 5 червня. Тоді й вирішуватимуть, чи послаблювати карантин, чи продовжувати жорсткі заходи.

Зверніть увагу! Сьогодні в Україні діє адаптивний карантин. Тобто влада, на місцях сама вирішує, посилювати чи послаблювати карантинні обмеження. Перед цим основне рішення щодо карантину ухвалює уряд.

На Львівщині вже не дозволяли послаблювати карантин

У Львівській ОДА кілька разів ухвалювали рішення не послаблювати карантинні обмеження. Причина є все тією ж – складна санітарно-епідеміологічна ситуація в області. Тобто, кількість нових випадків COVID-19 була високою.

Востаннє не дозволяли послаблювати карантин на Львівщині 29 травня. Тоді в регіоні інцидентність становила 14,5. Загалом станом на 29 травня у Львівській області позитивний ПЛР-тест на COVID-19 отримали 1 563 людей. Зокрема, було 50 нових хворих. Крім того, упродовж доби 28 травня зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування – аж 70.

Була високою і завантаженість лікарень. Так, число зайнятих ліжок у закладах, які перепрофілювали на боротьбу з коронавірусом, становило 21%.