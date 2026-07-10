Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ для України

Посли країн Європейського Союзу погодили відкриття шостого переговорного кластера в межах процесу вступу України до ЄС. Остаточне рішення мають офіційно затвердити вже 14 липня під час Міжурядової конференції.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

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Що відомо про відкриття шостого кластера?

Україна зробила ще один крок на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі. Підготовчий орган Ради ЄС погодив відкриття шостого переговорного кластера. За словами Тараса Качки, наступним кроком стане офіційне затвердження рішення на рівні Міжурядової конференції між Україною та Європейським Союзом, яка запланована на 14 липня.

Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо офіційного рішення 14 липня,

– написав посадовець.

Шостий переговорний кластер є одним із ключових у процесі європейської інтеграції України, адже стосується сфер, які набули особливого значення в умовах повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про спільну політику безпеки та оборони ЄС, торговельну співпрацю, гуманітарну допомогу, політику розвитку, а також узгодження української зовнішньої політики з позицією Європейського Союзу.

Підтримку подальшому розширенню Європейського Союзу також підтвердив міністр європейських справ Ірландії Томас Бірн. Саме Ірландія до кінця 2026 року головує у Раді ЄС та координує просування переговорів із країнами-кандидатами.

У вівторок я з великою надією побачу позитивний прогрес у процесі приєднання України, Молдови, Албанії та Чорногорії,

– заявив Томас Бірн.

Після офіційного затвердження рішення Україна зможе перейти до поглибленої роботи над виконанням вимог у сферах, які охоплює шостий кластер, що є необхідною умовою для подальшого просування до членства в ЄС.

Нагадаємо, попри певні побоювання Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що Польща має стати перешкодою для вступу України до Європейського Союзу. Він наголосив, що Україна виконала всі умови, визначені інституціями, і розраховує на підтримку всіх держав-членів.

За словами глави держави, рішення щодо євроінтеграції мають ухвалюватися відповідно до правил, а не під впливом політичних емоцій. Президент також наголосив, що навіть під час повномасштабної війни Київ продовжував впроваджувати необхідні реформи для вступу до ЄС.

Зеленський також зауважив, що Україна сьогодні фактично захищає безпеку всієї Європи, тому країни мають залишатися згуртованими. На завершення він висловив сподівання, що Польща й надалі підтримуватиме Київ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.