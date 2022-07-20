Посли ЄС затвердили 7 пакет санкцій проти росії

20 липня 2022 , 17:32
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Твітер Рікарда Йозвяка

Посли Євросоюзу дали "зелене світло" новому пакету санкцій проти росії. У переліку обмежень – ембарго на російське золото.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Про новий пакет санкцій мають опублікувати інформацію в офіційному віснику ЄС вже 21 липня.

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У пакеті – обмеження проти "Сбербанку"

Підтвердив погодження 7 пакету санкцій і посол Литви в ЄС Арнольдас Пранкевічус.

Про які санкції мовиться:

  • ембарго на золото,
  • новий експортний контроль,
  • замороження активів "Сбербанку",
  • обмеження проти понад 50 нових фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів, пропагандистів.

На рішення Євросоюзу відреагували в Офісі Президента

На рішення послів ЄС вже відреагували в Офісі Президента. Голова ОП Андрій Єрмак підтвердив ту інформацію, що повідомив литовський посол, та наголосив, що на цьому Україна не зупинятиметься.

Продовжимо працювати над газовим ембарго, визнанням росії країною-спонсором тероризму, а також обмеженням ціни на нафту,
– написав Єрмак.

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Сьомий пакет санкцій проти росії: що відомо

  • Раніше про деталі сьомого санкційного пакету проти держави-агресорки розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
  • Він наголошував, що, окрім заборони на експорт російського золота, будуть посилені персональні обмеження.
  • Під санкції мали потрапити Уральський вагонобудівний завод та "юнармія".
  • Шостий пакет санкцій проти москви Євросоюз запровадив ще на початку червня.

Дивіться у відео – чи може ЄС піти на поступки путіну:

 

Автор: Ірина Пундор