Посли ЄС затвердили 7 пакет санкцій проти росії

Посли Євросоюзу дали "зелене світло" новому пакету санкцій проти росії. У переліку обмежень – ембарго на російське золото.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Про новий пакет санкцій мають опублікувати інформацію в офіційному віснику ЄС вже 21 липня.

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У пакеті – обмеження проти "Сбербанку"

Підтвердив погодження 7 пакету санкцій і посол Литви в ЄС Арнольдас Пранкевічус.

Про які санкції мовиться:

ембарго на золото,

новий експортний контроль,

замороження активів "Сбербанку",

обмеження проти понад 50 нових фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів, пропагандистів.

На рішення Євросоюзу відреагували в Офісі Президента

На рішення послів ЄС вже відреагували в Офісі Президента. Голова ОП Андрій Єрмак підтвердив ту інформацію, що повідомив литовський посол, та наголосив, що на цьому Україна не зупинятиметься.

Продовжимо працювати над газовим ембарго, визнанням росії країною-спонсором тероризму, а також обмеженням ціни на нафту,

– написав Єрмак.

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Сьомий пакет санкцій проти росії: що відомо

Раніше про деталі сьомого санкційного пакету проти держави-агресорки розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він наголошував, що, окрім заборони на експорт російського золота, будуть посилені персональні обмеження.

Під санкції мали потрапити Уральський вагонобудівний завод та "юнармія".

Шостий пакет санкцій проти москви Євросоюз запровадив ще на початку червня.

Дивіться у відео – чи може ЄС піти на поступки путіну: