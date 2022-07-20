Посли ЄС затвердили 7 пакет санкцій проти росії
Джерело:Твітер Рікарда Йозвяка
Посли Євросоюзу дали "зелене світло" новому пакету санкцій проти росії. У переліку обмежень – ембарго на російське золото.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Про новий пакет санкцій мають опублікувати інформацію в офіційному віснику ЄС вже 21 липня.
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У пакеті – обмеження проти "Сбербанку"
Підтвердив погодження 7 пакету санкцій і посол Литви в ЄС Арнольдас Пранкевічус.
Про які санкції мовиться:
- ембарго на золото,
- новий експортний контроль,
- замороження активів "Сбербанку",
- обмеження проти понад 50 нових фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів, пропагандистів.
На рішення Євросоюзу відреагували в Офісі Президента
На рішення послів ЄС вже відреагували в Офісі Президента. Голова ОП Андрій Єрмак підтвердив ту інформацію, що повідомив литовський посол, та наголосив, що на цьому Україна не зупинятиметься.
Продовжимо працювати над газовим ембарго, визнанням росії країною-спонсором тероризму, а також обмеженням ціни на нафту,
– написав Єрмак.
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Сьомий пакет санкцій проти росії: що відомо
- Раніше про деталі сьомого санкційного пакету проти держави-агресорки розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Він наголошував, що, окрім заборони на експорт російського золота, будуть посилені персональні обмеження.
- Під санкції мали потрапити Уральський вагонобудівний завод та "юнармія".
- Шостий пакет санкцій проти москви Євросоюз запровадив ще на початку червня.
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