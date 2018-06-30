Послуга Apple Pay стала доступною у всіх банках України

Відтепер послуга Apple Pay, з якою власники iPhone можуть платити за допомогою свого смартфона, доступна для усіх банків України. "ПриватБанк" відкрив цю можливість для користувачів усіх банків.

Про це повідомляє Tehnot.com.

Для цього потрібно зареєструватися в оновленій версії мобільного банку Privat24 для iOs і підтвердити реєстрацію через Facebook або електронну пошту. Після реєстрації банк автоматично відкриває prepaid карту, яка підключається до Apple Pay.

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При цьому поповнювати цю картку "Привату" можна онлайн, додавши в privat24 свою карту українського банку, або через термінали самообслуговування.

Apple Pay в Україні: як підключити послугу

Що таке Apple Pay? Це функція, дозволяє дуже просто здійснювати покупки в додатках і на сайтах дотиком пальця до Touch ID або подвійним кліком, а в магазинах розплачуватися за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

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