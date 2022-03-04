Посол Польщі залишається в Києві, щоб підтримати українців

Польський посол Бартош Ціхоцький не виїжджатиме з Києва, попри постійні атаки російських загарбників. У такий спосіб він хоче підтримати дух українців.

Дипломат пояснив журналістам, що не вірить у те, що росіяни зможуть захопити Київ. Адже місто – під надійною обороною українців.

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Чому дипломат не виїжджає з Києва

Пояснюючи своє рішення залишитися у столиці, Ціхоцький наголосив, що є речі, які не зробиш на відстані. На думку посла, його від'їзд міг би послабити моральний дух українців. При цьому, він зазначив, що підтримує контакти з українськими урядовцями та іншими західними дипломатами.

Що посол каже про ситуацію у столиці

Ціхоцький переконаний, що росіяни не здобудуть українську столицю. "Цього не станеться. Київ так сильно обороняють. На вулицях люди, яких би на місці росіянина я не хотів би зустріти", – підкреслив дипломат. Посол наголосив, що вибухи в Києві лунають щодня. Йому ще не доводилося ночувати в укритті, але "тривожна валіза", а також шолом і бронежилет – завжди під рукою. "Якщо Росія тут зазнає успіху, ми (Польща – 24 канал) будемо наступні", – впевнений дипломат.

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