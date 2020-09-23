Посол ЄС в Україні Матті Маасікас порівняв виконання Угоди про асоціацію з театром, в якому одна із найскладніших речей – це другий акт. Він зауважив, що "перший акт" Україна виконала з великим ентузіазмом і результатами.

Водночас наразі відкритим залишається питання про те, як просуватися далі, як зробити крок вперед і підготуватися до "другого акту". Про це Маасікаса сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Він додав, що наразі в Україні створені інституції, міжнародні угоди укладені, багато реформ зроблені. Посол ЄС переконаний, що майбутній саміт Україна – ЄС дасть новий поштовх до змін.

Є багато речей, які, як я розраховую, будуть обговорені та погоджені на саміті: те, як ми будемо просуватися вперед з угодою про асоціацію, в яких економічних сферах співпраця може бути й буде посилена,

– наголосив посол ЄС.

За словами дипломата, є низка речей, які Україна повинна зробити для наближення свого законодавства до європейського. Тоді Україна зможе де-факто стати частиною телекомунікаційного ринку ЄС. Також він зазначив, що Україна може приєднатися до діалогу у сфері кібербезпеки.

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На думку посла, потрібно мати на увазі, що не вся Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі вже імплементована.

Це те, про що ви постійно чуєте від ЄС: імплементація та імплементація. Візьмемо, приміром, енергетику. Газовий ринок загалом працює за правилами ЄС, що є величезним досягненням, з'явився газовий ринок, ціни пішли вниз, а джерела газу диверсифіковані. А тепер подивіться на вугільний сектор, де, скажімо так, небагато всього зроблено,

– підкреслив Маасікаса.

Що передбачає Угода про асоціацію з ЄС