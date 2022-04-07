У посольства Росії в Ірландії закінчується опалення та гаряча вода: з ними не хочуть працювати

Посольство Росії в Ірландії зіткнулося з низкою проблем. Зокрема йому не вистачає палива для гарячої води та опалення.

З проханням про допомогу представники російського посольства звернулися до ірландського уряду, але той відмовився допомагати.

Важливо Які країни вислали російських дипломатів через війну в Україні: перелік

Відтак росіяни намагаються дістати за межами столиці 3 тисячі літрів пального на опалення будівлі. Компанії Дубліна відмовляються обслуговувати російських дипломатів.

Росіяни у відчаї і шукають 3 000 літрів мазуту якомога швидше. Вони готові здійснити повну оплату перед доставкою. Питання не в грошах, вони готові заплатили будь-яку суму,

– проінформувало джерело нафтової компанії.

Посольство Росії відмовилося повідомити, чи забезпечило воно достатні поставки мазуту. На запитання про ситуацію віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар відповів: "Співчуття до російського уряду, російського посольства у мене немає".

Наразі уряд Ірландії перевіряє, чи зобов'язаний він втрутитися і допомогти посольству відповідно до Віденської конвенції. Але джерела кажуть, що міністерство закордонних справ "насправді не може змусити компанії обслуговувати росіян".

Росіяни назвали "дискримінаційною" відмову багатьох нафтових компаній постачати паливо. Лист було надіслано посольством до МЗС Ірландії 22 березня.

У посольство Росії у Бухаресті на повному ходу врізалось та спалахнуло авто: дивіться відео

Минулого тижня чотирьом високопоставленим чиновникам російського посольства в Ірландії було запропоновано залишити країну, оскільки "їхня діяльність не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки".